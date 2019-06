Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju lipnja u vremenu od 8,30 do 12 sati, doći će do prekida opskrbe električnom energijom u mjestu Drvenik, ulice: Donja vala od broja 85 do broja 91 i od broja 180 do broja 188. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a uključenje se vrši bez prethodne najave.

MP