FINALE KUPA UMN MAKARSKA All inu dupla kruna

Jelavić (2), Martinović (2), Zor (1) / Lendić (2), Bokšić (1), Pašalić (1)

All in Makarska: Herceg, Burić, Lozina, Petrović, Miočević, Matešan, Martinović, Kolak, Katić, Topić, Zor, Eljuga, Stanković, Jelavić

Voditelj: Josip Baričević

DPH Torcida MR: Škrabić, Lendić, Talaja, Sokol, Godinović, Batošić, Jović, Herceg, Šulenta, Pašalić, Zvizdić, Miletić, Brkulj, Bokšić, Rašić

Voditelj: Jerko Bakota

Finalna utakmica kupa Prve makarske malonogometne lige protekla je u borbenoj i kvalitetnoj igri, a minimalnom pobjedom od 5:4 slavili su malonogometaši All ina. Sastav u kojem igra nekoliko bivših i sadašnjih prvoligaških igrača (Herceg, Stanković, Jelavić, Martinović) tako je nakon osvojenog naslova u ligaškom natjecanju postao i pobjednik kupa. Dupla kruna All ina pokazatelj je da oni igraju najkvalitetniji mali nogomet u gradu podno Biokova, a ostanu li i dalje u ovom sastavu teško da ih itko može skinuti sa trona. Sam finalni dvoboj protekao je neizvjesnoj igri od početka pa do kraja utakmice, konačnih 5:4 preslika je viđenog na parketu dvorane na GSC. Nakon dodjele pobjedničkog pehara igrači All ina burno su proslavili osvajanje duple krune, DPH Torcida MR ostaje za utjehu nagrada Anti Bokšiću kao najboljem strijelcu (6) kup natjecanja.

J.K./IvoR