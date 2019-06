TRIBINA ‘ZAŠTO JE VAŽNO ODRŽIVO GOSPODARITI OTPADOM’ Makarska po odvojeno prikupljenom otpadu prednjači u Županiji

Po količini odvojeno prikupljenog otpada Makarska prednjači u Županiji i među vodećima je u Hrvatskoj, naglašeno je na Javnoj tribini ‘Zašto je važno održivo gospodariti otpadom’ koju je Grad Makarska organizirao u hotelu Biokovo i tako obilježio Europski tjedan održivog razvoja. Inače, organizacija tribine samo je jedna od aktivnosti u sklopu provedbe edukativne kampanje Grada Makarske ”Skupi, složi, savjesno odloži” koja je započela krajem prošle godine.

Sudeći po velikom zanimanju za tribinu može se zaključiti da su Makarani ozbiljno shvatili značaj projekta zbrinjavanja otpada, svjesni da time sami mogu doprinijeti smanjenju troškova i očuvanju okoliša.

Gabrijela Medunić-Orlić iz Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita podsjetila je da je projekt financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a što znači da postoji čvrst zakonski okvir i rokovi. –Mi najviše zbrinjavamo odvojeno prikupljenog otpada, ali to nije dovoljno. Makarska se može pohvaliti s 11 posto ali malo tko u Hrvatskoj je to uspio. Do 2025. godine udio ove vrste otpada mora biti 25 posto jer smo dobili odgodu iz EU. Dakle, treba dobar sustav edukacije, informiranja i kazna. Europa je daleko ispred nas, naglasila je Medulić-Orlić.

Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić ustvrdio je da rješenja nisu jednostavna.- Svi u svojim glavama moramo osvijestiti da otpad nije smeće već sirovina i smanjiti njegovu količinu od kućnog praga.Grad Makarska je donio Plan gospodarenja te Odluku i sve uskladio s nacionalnom razinom. Pred svima nama je poseban način života kojemu se svi moramo učiti. Smanjujemo li količinu otpada bit će i manji troškovi njegova zbrinjavanja, kazao je Nemčić uz napomenu kako je pred Makarskom veliki izazov kada se tijekom turističke sezone količina otpada poveća i do pet puta. Na sreću, Makarski komunalac, jedna od najuspješnijih firmi u Županiji, ima ljude i opremu koji mogu iznijeti tako veliki posao.

Mladen Perišić, ispred županijskog Odjela za komunalne poslove akcentirao je da otpad nije smeće već sirovina. Na razini Županije zbrinjavat će se u Regionalnom centru Lećevica. Ovih dana kreće otkup zemljišta, a Centar bi trebao biti završen 2022. godine. Za građevinski otpad rješenje se našlo u Kaštel Gomilici, i na tom projektu se radi.

O količini prikupljenog otpada od početka ove godine izvijestila je Mila Lukić, voditeljica Službe za gospodarenje otpadom i zaštite okoliša Makarskog komunalca.Papirne i kartonske ambalaža bilo je 151.500,00 kg, plastične ambalaže 4.140,00 kg, staklene ambalaže 5.020,00 kg, flourescentnih cijevi 20 kg, jestivog ulja i masti 20 kg, baterija i akumulatora 20 kg, EE opreme 7.360,00 kg, drva 128.600,00 kg, metala 14.630,00 kg, miješanog komunalnog otpada 2.488.576,00 kg i glomaznog otpad 312.310,00 kg. Sav prekupljeni otpad predaje se dalje ugovorenim sakupljačima koji imaju dozvolu županije ili Ministarstva. Jedino miješani komunalni otpad ide na deponiranje, naglasila je Lukić. Najavila je da uskoro stižu spremnici za plastiku koji će se dijeliti po stambenim zgradama, a miješani komunalni otpad će se odlagati u kante s čipovima. Makarski komunalac će dijeliti vrtne kompostere, a tko bude zainteresiran moći će ih imati i u kući. Lukić procjenjuje da će biti potrebno dvije godine da se građani prilagode novom načinu odlaganja otpada.

Sudionike tribine zanimalo je koliko Grad čini po pitanju kažnjavanja građana koji se ne pridržavaju gradske odluke i nepropisno odlažu otpad.

Matko Lovreta, pročelnik gradskog Odjela za komunalne djelatnosti, istaknuo je da je bilo 80 kazni. Gradski komunalni redari savjesno obavljaju posao ali je problem što je ponekad teško dokazati prekršaj. Inače, kazne se za privatne osobe kreću od 100 do 2000 kn, a za pravne osobe od 300 do 10.000 kn.

Jedan od sudionika skupa, inače ugostitelj, akcentirao je problem odlaganja ‘spirina’. Perišić rješenje vidi u angažiranju tvrtke koja je registrirana za takvu djelatnost.

Iz Makarskog komunalca su zamoljeni građani da glomazni otpad ne iznose na ulice prije dogovora. Tu uslugu Makarski komunalac ovih mjeseci neće vršiti na način da osigura prijevoz, ali takav otpad građani mogu dopremiti na Zagon.

Jasna Morović/IvoR