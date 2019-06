KICKBOXING KLUB “MAWASHI’ 8. I 9. LIPNJA Domaćin 2. Makarska Sumper Cupa na koji stiže 250 boraca

KBK Mawashi organizator je drugog Makarska Sumper Cupa na kojem će nastupiti oko 250 boraca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Mađarske i Bugarske. Među ostalim na turnir se očekuje i dolazak načelnika Sektora za razvoj športa Hrvatske Darka Vučića.

Ovaj turnir koji će se održati u dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska započet će u subotu 8. lipnja, a završiti 9. lipnja. Treneri Pero Gazilj i Zvonimir Boban očekuje da će turnir proteći u kvalitetnim i uzbudljivim borbama.

Prilika je ovo za podsjetiti da u KBK “Mawashi” posebno skrbe o mlađim uzrastima. Kako kaže trener Pero Gazilj, inače jedan od svjetskih prvaka, oni imaju osmišljeno slobodno vrijeme, ponuđena im je zdrava aktivnost koja ih pozitivno usmjerava i formira. Rezultat takvog rada su u svijetu poznata kickboxing imena kao Ela Filipović, Kristina Ravlić, Anđela Stanić, Jure Drlje, te oni najmlađi Sara Boban, Lorena Gazilj, Sara Jelić i Toni Ursić. Nadalje od Gazilja saznajemo da je ovaj turnir centralni dio proslave dvadeset godišnjice kluba koji je osnovao zajedno s Damirom Brzica.

Predsjednik Stipan Stanić naglašava da klub broji oko sedamdeset članova. Članarinu plaćaju borci koji to mogu, a treninzi nisu uskraćeni ni onima koji to nisu u mogućnosti jer drže do zdravog duha i tijela mladih Makarana.

J. K./arhiva MP