NA KRAJU SEZONE Kadeti Zmaja četvrti, pioniri šesti

NL Središta Split, 34. kolo

Pioniri i kadeti Zmaja na domaćem su terenu odigrali zadnje ovosezonske utakmice i tako uspješno okončali prvenstvo u kojem nastupaju klubovi od Zadra do Dubrovnika, a protiv ukupnih prvaka iz Zadra osvojili su četiri boda.

Kadeti Zadra osvojili su naslov, kod pionira titula je pripala Splitu, kako se zbrajaju ukupni rezultati prvo mjesto pripalo je Zadru koji će igrati kvalifikacije za popunu prve HNL. Zmajevi pioniri koje vodi Ivan Carević sezonu su završili na šestom mjestu, a to se može smatrati velikim uspjehom obzirom na snagu klubova koji igraju u ovoj lizi. Kadeti Pere Talajića bili su još bolji, nakon što su u kup natjecanju igrali u polufinalu kupa Hrvatske prvenstvo su okončali na četvrtom mjestu. U konkurenciji Hajduka II, Splita, Šibenika, Zadra, Dugopolja osvajanje četvrtog mjesta predstavlja sjajan uspjeh.

Pioniri Zmaja i Zadra odigrali su 1 : 1, gostima je pripalo prvo poluvrijeme koje su dobila sa 0 : 1 pogotkom Pavlovića. Bod domaćinu donio je Andrija Botica koji je u 57. minuti zabio za 1 : 1. Bio je ovo 36 prvenstveni pogodak Botice koji je tako postao drugi strijelac prvenstva.

Zmaj: Ivanac, Puljić (od 68. Kostanić), Dadić, Brečić, Lelas (od 52. Vukojević), Nikolić, Lekaj (od 56. Barišić), Žamić, Opačak, Čović, Botica (1).

Kadeti Zmaja i ovaj su put pokazali da znaju kako doći do pobjede protiv Zadra, a utakmica puna preokreta na kraju je otišla na njihovu stranu. Domaće je na početku dvoboja u vodstvo doveo Ivan Antunović, uz to su imali u i kazneni udarac kojeg Rudelj nije uspio realizirati. Kazna je stigla u 28. minuti kada je Labus bio precizan sa 11 metara i poravnao na 1 : 1. U nastavku je Bačić savladao Marinovića za 1:2 i potpuni preokret. No, tu nije bio kraj uzbuđenjima. Alilović je bio precizan iz drugog kaznenog udarca za Zmaj i tako poravnao na 2:2. Novi blitzkrieg režirao je džoker s klupe „crvenih“ Puharić koji je pogodio za konačnih 3:2.

Zmaj: Marinović, I. Antunović (od 62. Filipović), Mravičić (od 79. Đinkić), Alilović, Lelas, Rakić, K. Antunović (od 62. Puharić), Ivanda 8od 79. Hajduk), Rudelj 8od 79. Šimović), Lulić 8od 41. Gilić), Mihaljević (od 57. Lasić).

Po završetku utakmice član NO NSŽSD Darko Vlatković uručio je pehar kapetanu Zadra za osvojeno prvo mjesto.

J. Kovačević/D.V.