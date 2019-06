BRŽE I POVOLJNIJE PARKIRANJE Uz besplatnu mobilnu i web aplikaciju PayDo i u Makarskoj

Svim građanima Makarske, kao i domaćim i inozemnim posjetiteljima od sada je omogućeno brže i još povoljnije parkiranje, a jedino što je potrebno učiniti je preuzeti besplatnu PayDo mobilnu i web aplikaciju. Tako sada naizdane od strane kontrolora.

Makarska je trenutno jedna od 50 lokacija s aktiviranom PayDo uslugom globalno prepoznate IT tvrtke Infoart kojom građani koji su do sada plaćali parkiranje putem SMS-a konkretno i svakodnevno štede. Aplikacija ne koristi SMS protokol pa tako pri parkiranju građani više ne moraju plaćati troškove mobilnih operatera. Osim toga, usluga koristi i svima koji do sada uopće nisu mogli plaćati SMS-om, poput brojnih turista na odmoru diljem zemlje zbog kojih je aplikacija dostupna i na stranim jezicima.

Osim što se plaćanjem PayDo aplikacijom štedi jer nema troškova mobilnih operatera, trenutno je aktivna i promotivna pogodnost za korisnike Mastercard® kartica: 10% od plaćenog iznosa za satne karte vraća se korisniku na promotivni račun kojeg može koristiti prilikom budućeg plaćanja parkiranja.

Podsjetimo, u Europi preko 90% potrošača koristi pametni telefon više od bilo kojeg drugog uređaja. Među njima, čak 57% Hrvata ističe mobitel kao uređaj s kojim bi najradije plaćali dok 22% već koristi mobilno plaćanje. Aplikacija PayDo koja korisnicima omogućuje da isti zaslon koji ne ispuštaju iz ruku mogu koristiti i za plaćanje, doista je jednostavno, praktično i logično rješenje.

Aplikacija PayDo omogućena je za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android (App Store i Google Play), a može se preuzeti i na web stranici:www.paydo.hr

KORIST SVIMA KOJI DO SADA NISU MOGLI PLAĆATI SMS-OM:

„U Hrvatskoj SMS-om do sada nisu mogle plaćati određene kategorije poslovnih korisnika, turisti i pojedini privatni korisnici. Za navedene skupine jedino rješenje plaćanja parkiranja bila je potraga za parking aparatima, a što je za neke poslovne korisnike značilo prikupljanje računa koje bi kasnije priložili tvrtki. Sada je svim korisnicima aplikacije omogućeno plaćanje parkinga bez dodatnih naknada, a tu je i dodatna pogodnost za korisnike Mastercard kartica dok su apsolutno svi troškovi vidljivi na jednom računu“, istaknuo je Borivoj Sirovica, direktor tvrtke Infoart.

ZAŠTO PAYDO

Jer je besplatan i ukida dodatne troškove plaćanja parkiranja

Jer omogućuje plaćanje svih vrsta parkirnih karata

Jer u suradnji s kompanijom Mastercardom omogućuje povoljnije parkiranje

www.makarska.hr