ŠKOLSKI PRAZNICI U 2019./2020. U svim školama u Makarskoj i Županiji po starom modelu

Županija je odlučila, a gradovi su se prilagodili, i školski praznici u novoj školskoj godini ostaju po starom modelu, a to znači zimski od 23. prosinca do 10. siječnja te proljetni od 10. travnja do 17. travnja, doznajemo odpročelnika Odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske.

Naime, Županija je osnivač srednjih škola, a u makarskoj i Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, izvijestio nas je ravnatelj Slavko Gudelj, te Srednja strukovna škola prema riječima ravnatelja Momira Sumića, su u anketi dali svoje glasove za model 1, inače stari način korištenja školskih praznika.

Renata Gudelj, ravnateljica OŠ o Petra Perice kaže da je na Učiteljskom vijeću stav bio za model 4, ali su se prilagodili srednjim školama, a što je učinila i OŠ Stjepana Ivičevića, s ravnateljicom Maricom Gržić. Naime, puno obitelji ima djecu koja pohađaju osnovne i srednje škole, te se istim modelom omogućuje kvalitetna organizacija školskih praznika.

