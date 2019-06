NA SKUPŠTINI UDRUGE SUNCE DOGRADONAČELNIK NEMČIĆ NAJAVIO ‘Gradnja kuće počet će 2020. godine, novca ima’

Iako je bilo najavljeno da će na redovnoj sjednici Skupštine Udruga osoba s invaliditetom Sunce, a koja je sinoć održana u hotelu Miramare, biti prikaz idejnog rješenja Kuće Sunca, ta tema je odgođena samo na kratko. Kako je naglasio zamjenik gradonačelnikaPovjerenstvo za odabir najboljeg idejnog rješenja izgradnje Kuće Sunca treba se sastati 19. lipnja, kada će biti poznato kako će izgledati toliko priželjkivan dom Sunca.

- Jedno je sigurno, Kuća Sunca će se graditi. Taj projekt uvrstit ćemo u Gradski proračun za 2020. godinu, kada bi trebala početi i gradnja. Zajedno će ga financirati Grad i nadležno ministarstvo. Mi iz Grada uistinu želimo da Sunce dobije svoj krov jer znamo da su sadašnji uvjeti neadekvatni, a prostor premalen za udrugu koja okuplja gotovo 150 osoba s invaliditetom od djece do odrasle dobi. Ono što Grad želi je da to bude realan projekt -

naglasio je zamjenik gradonačelnika Nemčić. Dodao je da će Kuća Sunca imati površinu od oko tisuću četvornih metara, a u njoj će biti svi sadržaji potrebni za kvalitetan rad.

Na Skupštini koju je vodio predsjednik Robertino Glavičić usvojeno je Financijsko izvješće te Izvješće o radu. Udruga je u 2018. imala prihod od milijun i 300 tisuća kuna, a koliko je bio i rashod. Da je Sunce prihvaćeno u zajednici vidi se po donacijama građana i privrednika, a pohvaljen je MaFest koji je darovao 55 tisuća kuna. Sve u svemu, financije su stabilne. Kupljen je nedavno novi kombi. Grad uvijek pomaže pa je tako bilo i u slučaju kada je trebalo popraviti prostor u Marulićevoj koji je prokišnjavao.

Na Skupštini je bilo riječi i o projektima. Olivija Prodan Ravlić, izvršna direktorica Sunca, istaknula je pet projekata, od osobnih asistenata, Sunčevih terapeuta, stručnog mobilnog tima, asistenata u nastavi, do Sportskog impulsa i suradnje s Lanternom u eko projektu. – Nastojimo da su svi naši korisnici uključeni, i da još više razvijamo projekte. U tome svaka nam je ideja i pomoć dobrodošla – poručila je.

U Suncu bi željeli da se novi članovi više uključuju u rad udruge. – Oni ne znaju koji smo put morali proći mi koji smo osnivali Sunce prije 25 godina. Svoju djecu smo vodili u Split na terapije, a sada sve to pružamo u Udruzi. Novi članovi to što imaju smatraju pravom, i to im nitko ne osporava ali kada ih zovemo da se aktiviraju na bilo koji način, od radionica, edukacija ili organizacije događanja mali broj ih pokazuje zanimanje. Svi moraju shvatiti koliko se svatko od nas dade Suncu ono će pružati više – iskrena je bila Željka Mijačika.

Udruga Sunce u ovoj godini slavi dva i pol desetljeća rada. U planu je više načina obilježavanja vrijednog jubileja. Za početak će upriličiti 24. lipnja feštu u Arbuna na koju su pozvani svi članovi i prijatelji Sunca.

Jasna Morović/IvoR