KICKBOXING Sari Boban tri pobjede donijele Svjetski kup

Makarski KBK Mawashi nastupio je s tri borca na renomiranom međunarodnom kickboxing turniru u talijanskom gradu Riminiju u kojem se je održao svjetski kup pod nazivom Rimini World Cup „Bestffighter“. Natjecanje je okupilo 2760 boraca iz 42 države koji su se borili za jednu od najprestižnijih titula u kickboxing svijetu.

Mlada Sara Boban članica Mawashija postala je osvajačica pokala s tri pobjede u kategoriji djevojčica do 33 kg. Osim nje boje makarskog kluba branili su Toni Ursić koji se borio u kategoriji mlađih kadeta (37 kg), prvu borbu uvjerljivo je dobio, drugu izgubio i tako ispao iz borbe za medalju. Matijas Matić je nastupio u kategoriji seniora do 74 kg, uspješan je bio u prvoj borbi koju je dobio automatom 10 razlike, a i on je bio poražen u drugom kolu. Također je nastupio i u kategoriji seniora do 79 kg, nakon što je slavio u prva dva kola u trećem biva poražen i ostaje nadomak medalje. Ovaj turnir koji je A klase okuplja najbolje borce iz cijelog svijeta, a sam nastup na njemu predstavlja veliko priznanje u svijetu kickboxinga.

J. K.