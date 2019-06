GRAD MAKARSKA OBILJEŽIO DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE Cijena slobode je visoka i mladi to moraju znati

Polaganjem vijenaca, odavanjem počasti poginulim borcima NOR-a i Domovinskog rata, molitvom i pjesmom u Makarskoj je u organizaciji Grada obilježen Dan antifašističke borbe.

- U znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred obilježavamo Dan antifašističke borbe. Puno je ljudi iz našeg kraja dalo život u Narodno oslobodilačkom ratu, a zahvaljujući njima i poginulim u Domovinskom ratu imamo samostalnu i suverenu državu Hrvatsku. Čestitam vam Dan antifašističke borbe – istaknuo je gradonačelnik Jure Brkan pred Središnjim križem na Gradskom groblju, uz poziv članovima Gradskog vijeća, predstavnicima stranaka, Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, policije, javnih ustanova da minutom šutnje odaju počast poginulim za slobodu Hrvatske. Riječi odrješenja molio je mons. Pavo Banić.

Uz Grad Makarsku vijenac je položio makarski SDP, a svijeću upalili predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

U svojoj organizaciji SAB i makarski SDP su položili vijence na Spomen- kosturnicu palim u NOR-u.

Pijetet je vladao na Spomeniku hrvatskom branitelju, a na koji su cvijeće okitili Grad Makarska i makarski SDP, a svijećom su se žrtve branitelja prisjetili predstavnici Udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Udruge 156. brigade HV-a. Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić uz čestitku za blagdan pozvao je nazočne da minutom šutnje odaju zahvalnost svima koji su dali život za Hrvatsku od njenog prvog spomena.

Na Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu vijence su položili predstavnici Grada Makarske, SAB-a, SDP-a i HSU-a, a svijećama se zahvalili udruge proizašle iz Domovinskog rata i Udruga 156. brigade HV-a.

- Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman bio je veliki predsjednik, domoljub i antifašist. Zahvaljujući njemu i borcima koje je okupio jer je bio vjerodostojan te ujedinio hrvatski narod mi živimo u slobodnoj i suverenoj Hrvatskoj. Na nama je da osiguramo dostojanstven život svim građanima – poručio je gradonačelnik Jure Brkan.

‘Lijepa naša’ u izvedbi Zbora umirovljenica ‘Marineta’ pod vodstvom Aleksandra Srzića, dočekala je brojne okupljene na obilježavanju Dana antifašističke borbe na Spomeniku revolucije na Glavici.

Tonči Pivac, predsjednik SAB-a Makarsko primorje, među nazočnima posebno je pozdravio Tomislava Pašalića, jedinog preživjelog borca NOR-a s Primorja, gradonačelnika Juru Brkana i zamjenika gradonačelnika Dražena Nemčića. Nakon što su vijence na Spomenik položili predstavnici Grada Makarske, SAB-a Makarsko primorje, makarskog SDP-a, HNS-a te delegacija SABNOR-a Kantona Sarajevo, te građani ostavili stručak karanfila, minutom šutnje odano je sjećanje na sve žrtve pale u NOR-u i Domovinskom ratu.

Tonči Pivac je podsjetio na značaj datuma naglasivši da su se mladi ljudi goloruku suprots tavili fašističkom osvajaču. – Sa sjetom se sjećamo svih koji su dali svoje živote u NOR-u, a na ovom Spomeniku su imena 551 borca Od Brela do Gradca. Naša je sveta dužnost njegovati vrijednosti antifašizma. Hrvatska je prošla težak put do svoje slobode. I u Narodnooslobodilačkom ratu i u Domovinskom ratu morali smo se za sve sami izboriti, a cijena je bila visoka. Mladi to moraju znati – poručio je Pivac, uz poziv nazočnima na tradicionalno druženje u Arbuna.

Jasna Morović/IvoR