GLAZBENI DAR GRADA Cambi pjesmom čestitao blagdan prepunom Kačiću

Nije bilo ljepšeg načina da se okruni obilježavanje Dana državnosti kao što je to Grad Makarska učinio pjesmom klape Cambi.

Divna blagdanska večer na Kačićev trg privuklo je brojnu publiku koja u srcu nosi klapsku pjesmu. Cambi je to itekako osjetio i nizao je uspješnice -Ne more mi bit, Kriva karta, Od zipke do križa, Jedna rič, Dugo nije pala kiša…

Svojim glasovima takli su makarsku publiku u dušu i još jednom potvrdili da su brojna priznanja i nagrade, kako domaće tako i međunarodne, u pravim rukama. Bolje rečeno, superlativ njihovim izvedbama klapske pjesme i ukupnog repertoara, a koji se na Kačićevu trgu mogao doživjeti na cjelovečernjem blagdanskom koncertu.

J.M./IvoR