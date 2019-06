U GALERIJI GOJAK 2. SRPNJA Međunarodna izložba češkog fotografa Vladimira Janeka

Ovogodišnje Makarsko kulturno ljeto započinje izložbom češkog fotografa Vladimira Janeka u Galeriji Gojak 2. srpnja u 20,30 sati.

Vladimir Janek (Olomouc, 1962.) češki je fotograf i član Unije likovnih umjetnika grada Olomouca (Češka Republika) – umjetničke udruge s kojom Gradska galerija Antun Gojak kontinuirano surađuje od 2015. godine.

Vladimir Janek ostvario je značajan broj samostalnih i skupnih izložbi u Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, a makarska izložba njegovo je prvo predstavljanje u Hrvatskoj. Publici će se predstaviti autorskim izborom iz vlastitog fotografskog opusa.

Ovom međunarodnom izložbom započinje izložbeni program što će ga Galerija Gojak realizirati u sklopu programa ovogodišnjeg Makarskog kulturnog ljeta.

Izložba fotografija Vladimira Janeka otvara se u izložbenom prostoru Galerije Gojak u utorak, 2. srpnja u 20 i 30 sati i potrajati će do 13.srpnja. Za publiku će izložba biti otvorena radnim danom d 8 do 11, te od 19 do 21 sat; subotom od 8 do 11 sati.

J.M./arhiva MP