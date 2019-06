U ROKATANSKOM DO 15. KOLOVOZA IZLOŽBA VANJE ŠOLINA S fotografija titra umjetnička potraga za slobodom u New Yorku

Istraživački i stvaralački fotografski duh zagrebačkog akademskog umjetnikamakarska publika je prije tri godine upoznala kroz izložbu na temu Pariza u Klubu Rockatansky.

Sinoć se umjetnik vratio u staru luku i ovoga puta publici popularnom makarskog Kluba otkrio svoje nove fotografske obzore. Na dvadesetak fotografija dočarao je kako New York titra i što to znači za umjetničku slobodu, koja je prema Šolićevom doživljaju, prijelaz iz robno-industrijskog u medijsko-internetsko postindustrijsko društvo dovodi do ukidanja subjekta i njegovog značenja.

Moderatorica na otvaranju izložbe koja će krasiti Rockatansky do 15. kolovoza je Daria Vitasović, a za glazbenu podlogu je bio zadužen Karlo Rafaneli.

Kako je najavila Ivana Miočević Franić iz Udruge Rokatansky, nakon Šolićeve izložbe, predstavit će se Tina Divić.

J.M./IvoR