MAKARSKA TZ I OGRANAK MATICE HRVATSKE DOMAĆINI Susret Hrvatske izvandomovinske lirike 1. srpnja u dvorani Arte

Nakon susreta pjesnika Hrvatske izvandomovinske lirike koji su organizirani od New Yorka do San Pedra, Las Vegasa, Vancouvera, Clevelanda, Toronta i drugih odredišta, pa do posljednjih koji su održani Zadru, Zagrebu, Solinu, Vukovaru, Mostaru, devetnaesti po redu susret održat će se u Makarskoj.- Udruga Hrvatska izvandomovinska lirika, koja okuplja pjesnike različite starosne dobi i zanimanja, ali po ljubavi prema jeziku homogene, s raznolikim književnim opusom, pa čak i djelovanjem u zajednicama gdje žive. Bilo da je riječ o iseljenoj generaciji ili njihovim potomcima, kao i onima koji žive van državnih granica, ali srcem na hrvatskom tlu, svi oni zajedno već godinama se okupljaju i djeluju u cilju promicanja hrvatskog jezika kroz liriku- informirala nas je, predsjednica Udruge HIL.Iza svakog susreta na kojem se obogate prijateljstva i izrode nova djela širi se zanimanja za posjetom i upoznavanjem novih područja. Tako i ove godine na poziv Turističke zajednice Makarske i Ogranka Matice hrvatske u Makarskoj, a koji su pokrovitelji susreta, pjesnici Hrvatske izvandomovinke lirike okupit će se Makarskoj, gdje je biti održan devetnaesti susret HIl-a i predstavljen zbornik Dalmacija u lirici.Tijekom trodnevnog programa pjesnici će posjeti Makarsku, Zaostrog i Živogošće, te Park prirode Biokovo. Kao što je to uobičajeno pjesnici se upoznaju s kulturnim znamenitostima grada domaćina, te svim drugih prirodnim i duhovnim sadržajima.Svečana glazbeno- književna večer održat će se 1. srpnja u 20 sati u dvorani Arte Glazbene škole Makarska, a uz pjesnike HIL-a nastupaju i domaći pjesnici iz Dalmacije te brojni gosti.

J.M./IvoR