AKCIJA KOMUNALNOG REDARSTVA I MAKARSKOG KOMUNALCA Šest ugostitelja bit će kažnjeno zbog nepropisnog odlaganja otpada na gradskoj plaži

Djelatnici Odsjeka komunalnog i prometnog redarstva Grada Makarske i Makarskog komunalca d.o.o. jutros su proveli akciju uklanjanja ručnika i druge plažne opreme na dijelu plaže koja je pod koncesijom gradskog komunalnog poduzeća. Akcijom je obuhvaćeno područje od poluotoka Sv. Petra do Cvitačke, a prikupljen je pun kamion ručnika i drugih plažnih rekvizita kojima kupači pokušavaju ”rezervirati” svoje mjesto na plaži.

Ovaj problem zadnjih je godina prisutan u brojnim dalmatinskim općinama i gradovima, pa su se mnogi odlučili na uvođenje zabrana, a isto je 2016. učinio i Grad Makarska. S ciljem uvođenja reda na gradskoj plaži postavljenje su i ploče s pravilima ponašanja na plaži koje je, na preporuku Grada, Makarski komunalac d.o.o. postavio na šest lokacija.

Unatoč važećoj Odluci o komunalnom redu, neredu na plaži, na žalost, doprinose i makarski ugostitelji koji, kako je utvrđeno u prvoj ovogodišnjoj zajedničkoj akciji komunalnog redarstva i Makarskog komunalca, nepropisno odlažu otpad tik uz samu šetnicu. Iz Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo potvrđeno je da je, uz kamion pun plažnih rekvizita, rezime prve ovogodišnje akcije i 6 prekršajnih naloga koje su makarski ugostitelji dobili zbog nepropisno odlaganja otpada.

- Takve slike na gradskoj plaži, koja je naš glavni resurs, ne smijemo dozvoliti. Ostavljati otpad izvan spremnika iako unutra ima dovoljno mjesta je u najmanju ruku nedopustivo i to nećemo tolerirati. I dalje ćemo vršiti redovne kontrole i kažnjavati one koji ne poštuju pravila i zbog kojih na našoj plaži imamo ovako ružne slike. Akcije ćemo provoditi redovito i sve dok za to bude potrebe – najavio je zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

