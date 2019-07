UPISI U MAKARSKE SREDNJE ŠKOLE Bit će gusto, najveće zanimanje za HTT, a samo jedno je odjeljenje

Još traju prijave za upise u srednje škole. Kao što je poznato prijave se šalju isključivo internetski i to do 13. srpnja. A tada će učenici znati jesu li uspjeli ili ne upisati željeno zanimanje. Kako doznajemo odravnatelja Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića ove godine moći će se upisati ukupno 118 učenika i to 24 u jedno odjeljenje Opće gimnazije, 48 u dva odjeljenja Jezične gimnazije, 24 učenika u HTT i 22 učenika u Ekonomsku.

Prema već pristiglim prijavama vidno je da je broj učenika koji žele u četverogodišnju srednju školu znatno veći nego li će biti mjesta za upis. Najveće zanimanje ove godine je za upis u HTT. „Tko će se uspjeti upisati učenici će znati 13. srpnja, a upisi su 15. i 16. srpnja. Ta dva dana od 8-12 sati učenici koju su upali za upis prema bodovnoj ljestvici trebaju donijeti dokumente i upisati se” – kazala nam je pedagoginja Anđela Divić. Samo nakon toga će se znati tko se uspio upisati. Već sada u strahu da neće uspjeti se upisati u Srednju školu fra A.K.M. u Makarskoj prijavili su upis i u srednjim školama u susjednim gradovima i čekaju. Neki će zasigurno želje potisnuti i odabrati pod istim krovom neko zanimanje u makarskoj Strukovnoj školi.

U Strukovnoj školi većina prijavljenih želi upisati HTK

Najveće zanimanje prema prijavama učenika za upis u Strukovnu školu u Makarskoj je za HTK doznajemo od Momira Sumića, ravnatelja. U ovoj školi upis je moguć u jedno odjeljenje HTK, odnosno ukupno za 24 učenika ove četverogodišnje škole. U Elektrotehničkoj, također četverogodišnjoj školi, primit će 22 učenika, zatim u trogodišnjem programu u jedno mješovito odjeljenje ukupno 24 učenika za zanimanja konobara i kuhara, isto toliko učenika u mješovito odjeljenje u kojem su automehaničari, instalateri grijanja i klimatizacije i frizeri, te 20 učenika u odjeljenje prodavača. Dakle, u Strukovnu školu će se u 5 odjeljenja moći upisati ukupno 114 učenika. Tko će u tome uspjeti znat će se 13. srpnja kada se zaključuju prijave i objavljuje lista upisanih prema bodovnoj listi.

J.Glučina/arhiva MP