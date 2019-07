MEMORIJAL KOBAC Rulet šesteraca donio Catenacciju polufinale

Sinoć su odigrane dvije utakmice četvrtfinala malonogometnog turnira Kobac koji je počeo prije 24 godine, organizira ga Udruga PPN Kobac u znak sjećanja na svoje suborce Tomislava Skočibušića, Borisa Bandića, Stipu Ursića i Markicu Rosu koji su prije 27 godima na dubrovačkom bojištu na oltar domovine položili svoje živote.

Ovosezonski malonogometni prvaci Makarske momčad All in lakše je od očekivanog savladala sastav Zmaja, a prvo poluvrijeme riješili su u svoju korist sa visokih 5 : 0. Od nogometaša Zmaja ipak se očekivalo više, no konačnih 7 : 2 preslika je viđenog na terenu sa umjetnom travom na GSC-u. Druga utakmica bila je dosta kvalitetna i uzbudljiva, a u njoj su se sastali klubovi Catenaccio i Mali Plamen koji su stalni članovi PMNLM. Nakon što su već u 2. minuti ostali bez vratara Šapita, a kojeg je sudac Gabrilo isključio iz igre radi igranja rukom izvan kaznenog prostora, igrači Catenaccia smogli su snage i na kraju boljim izvođenjem šesteraca izborili polufinale. Mali Plamen je u dva navrata imao dva pogotka prednosti (3:1, 5:3) ali ni to mu nije bilo dovoljno za prolaz. Nakon zadnjeg zvižduka suca Gabrila rezultat je bio 5 : 5 pa su šesterci odlučivali o tome koja momčad ide u polufinale. Nakon serije od 3 izvedena šesterca rezultat je i dalje bio neodlučan. Brnić s jedne i Filipović s druge strane naizmjenično su izvodili udarce sa 6 metara dok se nije dobio pobjednik. Kod rezultata 12:12 Brnić je bio precizan, udarac Filipovića obranio je Džoja koji je na vratima zamijenio Šapita i tako nakon rijetko viđene drame donio prolaz svojoj momčadi u polufinale.

Rezultati:

All in Makarska - Zmaj 7 : 2

Catenaccio – Mali Plamen 5 : 5 / 12 : 13

Polufinalne utakmice odigrat će se danas, a sastaju se:

18 : 30 Kopings - DPH Torcida MR

19 : 30 Catenaccio – All in Makarska

J. Kovačević/IvoR