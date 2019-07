GLAZBENE NOĆI POD ZVIJEZDAMA U PARKU FRA JURE RADIĆA OD 6. DO 8. SRPNJA Musica Mediterana, Hollywood film music, Meritas i Jelena Radan

Zahvaljujući organizatorima Makarskog kulturnog ljeta 2019. Gradu Makarskoj i Turističkoj zajednici, publika u gradu pod Biokovom imat će priliku uživati u posebnom Glazbenom programu Noći pod zvijezdama u jedinstvenom ambijentu Parka fra Jure Radića. Tri noći za redom od subote do utorka na programu su koncerti: Musica Mediterana u subotu 6. srpnja, zatim 7. srpnja Hollywood film music i u ponedjeljak 8. srpnja Meritas i Jelena Radan. Koncerti počinju u 21 sat.

Glazbeni program „MERI JAMAN, ANITA VALO & JELENA RADAN – When tomorrow comes“ proizašao je iz glazbene suradnje Meri Jaman, Anite Valo (Meritas) i Jelene Radan, započete prije nekoliko godina.

Meritas već više od dvadeset godina pokazuju i dokazuju svoju iznimnu autorsku i izvođačku vrijednost na ovim prostorima, priznatu od strane kritike, a prepoznatu od strane publike. Njihov zvuk pripada svjetskom zvuku, a njihova profinjena izražajnost na suptilan način ostaje pamtljiva i posebna.

Jelena se svojom interpretacijom i pojavnošću potvrđuje kroz svoje različite, a opet bliske glazbene kolosijeke, te svojim načinom i emotivnim pristupom opstaje na glazbenoj sceni, pomno birajući suradnike s kojima radi.

Njihov zajednički, a opet krajnje individualno obojen senzibilitet i karakter poklopio se upravo na ovom osmišljenom glazbenom konceptu „When tomorrow comes“, koji ovdje predstavljamo.

To je program koji su osmislile po jednostavnom receptu: pjesme koje ih nadahnjuju, tekstovi koji su ih dirnuli, autorice i izvođači koji su svojim umjetničkim smislom utjecali na njihov identitet. To je koncert na koji bi i same rado otišle. Koncert na kojem ova tri osebujna vokala interpretiraju stavove, misli, melodije i ugođaje nekih od najvećih autora u glazbi uopće.

Izbor pjesama nadopunjuju i svojim autorskim pjesmama, kojima zaokružuju senzibilitet kojim pristupaju glazbi koju stvaraju i interpretiraju.

Neke od izabranih autorica i glazbenika su i Sheryl Crow, Alanis Morissette, k.d. lang, Annie Lennox, Amanda Marshall, Cindy Lauper, KT Tunstall, Feist, The Pretenders, Duran Duran, Depeche Mode…

Uz vrsne glazbenike za električnim pianom, bas gitarom i bubnjem, te akustičnom gitarom, kao i kroz spoj njihovih vokala i osobnosti, stvara se intiman i uzbudljiv ugođaj, koji se isprepliće u otvorenoj i neposrednoj komunikaciji s publikom.

Glazbenici: Zdeslav Klarić, električni piano; Goran Pleić, bubanj; Ivan Božanić, bas gitara; Anita Valo, vokal, akustična gitara; Meri Jaman, vokal, melodika, usna harmonika; Jelena Radan, vokal.

J.G.