U FINALU KOBCA Kopings i All in Makarska

Sinoć su odigrane polufinalne utakmice malonogometnog turnira Kobac koji se 24. godinu za redom igra u znak sjećanja poginule pripadnike PPN Kobac. Prošlogodišnji pobjednici Kobca momčad Kopingsa savladala je Torcidu i tako postala prvi finalist turnira. Malonogometni prvaci Makarske sastav All ina pobjedom nad Catenacciom po prvi put je u finalu, a obje utakmice protekle su u kvalitetnoj i uzbudljivoj igri. Tek pred kraj dvoboja sreća se osmjehnula igračima Kopingsa i All in Makarska, a finalna utakmica zasigurno jamči kvalitetnu i neizvjesnu igru.

Rezultati:

Kopings – DPH Torcida MR 5 : 3

All i Makarska – Catenaccio 6 : 4

Danas je zadnji dan MNT Kobac, memorijalna i finalne utakmice odigrat će se na terenu sa umjetnom travom GSC, a započet će:

18 : 30 – memorijalni susret

19 : 30 – finale

J. K. /IvoR