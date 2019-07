MAKARSKI VESLAČI SLAVILI U ZAGREBU Helena Glavina viceprvakinja Hrvatske

Od 5. do 7. srpnja na zagrebačkom Jarunu održano je prvenstvo Hrvatske u veslanju za kadete i juniore. Članica makarskog VK Biokova Helena Glavina osvojila je povijesnu medalju na državnom prvenstvu u ženskoj konkurenciji, a u kategoriji samaca-kadetkinja bila je srebrena. U jakoj konkurenciji Helena je odveslala dvije sjajne utrke i tako izborila finale. U finalu je bila još bolja i doveslala do srebra, a Biokovo zlatnog sjaja. Od ostalih rezultata valja spomenuti 6. mjesto kadetskog četverca u sastavu Niko Čulav, Lovre Lukinović, Ante Talaja, i Neven Čulav. Među 24 kadetska četverca kroz tri utrke su izborili finale , no više od šestog mjesta nisu imali snage. Peto mjesto pripalo je četvercu juniorki u sastavu Lucija Visković, Đana Srzić, Zorana Čulav i Ivana Šuta. Dvojac juniora za kojeg su veslali Petar Matić i Matej Barić bio je drugi u B finalu. Na kraju se može reći da je ovo bio uspješan nastup Makarana na državnom prvenstvu Hrvatske održanom u Zagrebu.

J. K./VK Biokovo