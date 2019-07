ZAVRŠIO 24. MEMORIJALNI TURNIR KOBAC Martinović All inu donio pobjednički pehar

Malonogometaši makarskog All ina pobjednici su 24. zaredom Memorijalnog turnira „Kobac“ odigranog na Gradskom sportskom centru Makarska. Turnir se igra u čast četvorice poginulih hrvatskih vitezova Tomislava Skočibušića, Borisa Bandića, Stipu Ursića i Markicu Rosu, pripadnike Postrojbe za posebne namjene Kobac u sastavu 156. DP HV koji su 5. srpnja 1992. godine na dubrovačkom ratištu položili svoje mlade živote na oltar Domovine.

Na ovogodišnjem turniru koji, kao i sve dosadašnje, organizira Udruga PPN Kobac nastupilo je 8 momčadi, a igralo se po kup sustavu. U finalnoj utakmici koju su odigrali prošlogodišnji pobjednici turnira sastav Kopingsa i All in Makarska kojem je ovo bio prvi nastup na Kobcu pobjeda je pripala aktualnim prvacima malonogometnog prvenstva Makarske All inu. U sastavu jednih i drugih nastupilo je nekoliko futsal reprezentativaca Hrvatske (Kazazić, Jelavić), te prvoligaških igrača (Sokol, Martinović, Andrijašević, Mihovilović, Barač, Brnadić) pa su gledatelji imali priliku vidjeti izuzetno kvalitetnu utakmicu. Prvo poluvrijeme susreta završilo je bez pobjednika, u nastavku je raspoloženi Martinović s dva pogotka donio pokal svojoj momčadi.

Finale

All in Makarska - Kopings 6 : 3 (2 : 2)

All in Makarska: Rubčić, Franić, Zor, Jelavić, Martinović (3), Divić (1), Sokol (1), Kazazić (1), Topić, Medić. Voditelj: Dario Martinović

Kopings: Lončar, Perica, Matešan (1), Barač (1), Herceg, Mihovilović, Grbeša, Teklić (1), Andrijašević, Brnadić

Voditelj: Damir Glavičić

Stručni žiri za najboljeg igrača 24. Kobca proglasio je Antu Sokola (All in Makarska), vratara Ivana Rubčića (All in Makarska), dok je najbolji strijelac sa 6 postignutih pogodaka Stipe Matešan (Kopings)

Prije finala odigrana je memorijalna utakmica između Zagore i Selekcije turnira, na koncu su slavili ponajbolji igrači turnira rezultatom 7 : 4.

Pehar u trajno vlasništvo kapetanu All ina Dariju Martinoviću kao i veliki prijelazni pehar uručila je kći Borisa Bandića Danijela Primorac, a također i pehar za osvojeno drugo mjesto kapetanu Kopingsa Stipi Matešanu. Pojedinačne nagrade dodijelio je predsjednik udruge PPN Kobac Robert Brzica dok je Dino Zukić uručio priznanje sucima turnira Petru Gabrilu, Damiru Siliću i Željki Selaku.

J. Kovačević/IvoR