IN MEMORIAM Ispraćaj Drage Šimića 10. srpnja na Gradskom groblju u Makarskoj

Tužno je Makarskim primorjem odjeknula vijest da nas je 8. srpnja napustio poznati sugrađanin Drago Šimić, umirovljeni pravnik Grada Makarske koji je to radio 40 godišnji radni vijek. Rodbina, prijatelji i znanci 10. srpnja na Gradskom groblju Sv. Križa okupit će se na posljednjem ispraćaju Drage Šimića u 17.30 sati, a pokop je u 19 sati u Igranima. Pamtit ćemo ga kao nadasve pravednog čovjeka, koji je imao i širio oko sebe dobrotu i susretljivost. Bio je izniman radoholičar… Zamislite da samo zadnjih 15 godina nikada nije išao na godišnji odmor. i svoj posao je doživljavao kao najveću obitelj koju je njegovao i čuvao, u koju je ulagao.

Drago Šimić, je nakon 37 godina rada, otišao prije četiri godine u zasluženu mirovinu. U Gradu Makarskoj radio je cijeli radni vijek i gotovo nema na Makarskom primorju onoga tko nije poznavao ovog pravnika uvijek dobronamjernog, staloženog i voljnoga pomoći svojim mlađim kolegicama i kolegama, strankama, novinarima. Nikada ga niste mogli zateći nespremnog da vam pruži pravi odgovor ili kakav pravni savjet. Dobro je znao svoj posao te staloženo, bar su ga tako drugi doživljavali, odlučno branio zakone. – U pravu je sve jasno. Nema navijanja, niti politiziranja. Zakoni su zakoni – govorio je Šimić.

U životopisu Drage Šimića je zapisano; rođen 1949. u Splitu, a u Makarskoj gdje je i živio u srcu starog dijela grada, završio je školu. Pravo je studirao u Sarajevu i Splitu gdje je diplomirao. S diplomom pravnika prvog veljače 1978. zaposlio se u Uredu stručnih službi SO Makarska. U svojem radnom vijeku bio je najprije tajnik Izvršnog vijeća 1984., tajnik SO Makarska 1990., tajnik Grada i Poglavarstva 1993., zatim stručni savjetnik u Uredu grada 2006. do odlaska u mirovinu prije četiri godine. Kroz cijeli radni vijek, kaže, ništa mu nije bilo teško raditi. Tada je bilo više posla za Skupštinu općine koja je pokrivala prostor od Brela do Zaostroga. Njegov radni vijek zasigurno je i dulji negoli je on službeno, ima li se u vidu kako je svo svoje vrijeme posvetio poslu. Stanujući u neposrednoj blizini zgrade Grada, uvijek je na posao dolazio pola sata ranije. Zadnjih 15 godina čak nije koristio godišnji odmor zbog čega su ga mnogi prijatelji kritizirali jer je i taj zamor sigurno pridonio i srčanim problemima kojima je ozbiljno narušio zdravlje. Njegovi strastveni hobiji bili su planinarstvo i filatelija.

U sjećanju svojih sugrađanma, prijatelja i svih koji su imali priliku s njim raditi Drago Šimić ostat će zauvijek dobronamjeran, stručan i susretljiv čovjek.

Janja Glučina