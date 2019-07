GRUPA AFTERFIRE NA KAČIĆU Rock i blues večeras u 21 sat

Večeras prava poslastica za ljubitelje roka. U okviru Makarskog kulturnog ljeta na Kačićevu trgu, s početkom u 21 sat održat će koncert splitska grupa Afterfire. Afterfire je peteročlani band prepoznatljivog zvuka. Zaljubljenici su u rock i blues. Na repertoaru su im tako The Rolling Stones, CCR, Janis Joplin, Linda Ronstadt, Tracy Chapman, Fleetwood Mac, The Animals, ZZ Top, The Doors, Ray Charles… Afterfire je i autorski band, a pjesme su im na engleskom i na hrvatskom jeziku.

J.G.