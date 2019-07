ČLAN BK MAKARSKA NA EYOF Ivan Okmažić pozvan na multi sportski događaj za mlade Europe

Izbornik Predrag Jokić odredio je Ivana Okmažića člana Biciklističkog kluba Makarska za nastup na Eyofu koji se održava u Bakuu od 20. – 28. srpnja 2019. Ivan Okmažić nastupiti će i na utrci kronometra i na cestovnoj utrci. Biciklistički klub “Makarska”, s ponosom ističe značajne rezultate Ivana Okmažića. Obavještavaju sve članove, prijatelje, sponzore, donatore, partnere i sve koji prate i na bilo koji način pomažu rad o značajnom događanju po kojem je poziv HBS-a i HOO-a kruna!

- Nakon ovog vikenda: trodnevne etapne utrke “Po Dolenskoj” (SLO), gdje je Ivan Okmažić među 60 mladih europskih biciklista ostvario ukupni 13. plasman, a u “kraljevskoj disciplini” osvojio 4. mjesto kao najbolje plasirani Hrvat. Tjedan dana prije toga Ivan je osvojio Nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu i Kronometru u Šibeniku. On je i državni prvak u Ciklokrosu početkom godine, vozi i kategoriju MTB i Kup u brdskom i cestovnom biciklizmom, pa je i naše uvjerenje da je takav poziv sasvim normalan i očekivan. Ivan je odličan učenik, jedan od najboljih u generaciji i često sudionik na mnogim natjecanjima znanja za OŠ oca Petra Perice u Makarskoj.

- Izbornik reprezentacije poslao je poziv za nastup našeg Ivana na EYOF (Olimpijski festival evropske mladeži) u Bakuu (Azerbajdžan), kao jedinom hrvatskom mladom biciklistu u dvije kategorije – naglašavaju u BK Makarska.

Prije dvije godine u Gyor-u (HUN), među 65 mladih sportaša hrvatski biciklizam su predstavljali Carlo Jurišević (38. u cestovnoj utrci) i Fran Miholjević (odustao zbog tehničkih problema), a za atletiku je te 2017. izuzetnim 6. mjestom Klara Andrijašević, (Makarka iz AK “Sv. Marko”) osigurala ulazak u olimpijski program, nakon ostvarene norme i to nakon samo 5 mjeseci od ulaska u atletske pripreme. Europski olimpijski festival mladih (EYOF) održava se pod pokroviteljstvom MOO-a i ponos je europskih olimpijskih komiteta s 25 godina tradicije, koliko je i godina našem klubu. EYOF je prvi vrhunski europski multi-sportski događaj namijenjen mladim sportašima od 14 do 18 godina. Postoji zimsko i ljetno izdanje koje se održava u dvogodišnjim ciklusima, u neparnim godinama. EYOF pripada Europskim olimpijskim odborima (EOC), i najveći je multi-sportski događaj za mlade Europe, te je mjesto susreta mladih sportaša iz 50 zemalja, gdje se uči vrijednostima i idealima utjelovljenim u Olimpijskoj povelji. Događaj se održava pod olimpijskom zastavom i bogat je olimpijskim tradicijama. Upravo na EYOF-u mnoge europske sportske zvijezde nadahnute i sutra poduzimaju prve korake na međunarodnoj sceni, a svi koji sudjeluju donose kući prijateljstva i iskustva koja traju cijeli život. Na ljetnim festivalima sudjeluje oko 3 600 mladih i njihovih dužnosnika u 10 sportova. EYOF simbolično ujedinjuje mlade Europe u jednom atletskom selu. To je ulaz na olimpijske igre, s mnogim osvajačima medalja koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama i daju vrhunskim mladim sportašima prvi okus onoga što je olimpijski događaj, istovremeno potičući što više mladih da se bave sportom i usvajaju zdrav način života obrazujući i motivirajući ih za život.

„Za nastup na najznačajnijoj manifestaciji sporta za mlade u Europi (koja je nagrada za dosadašnji odgovorni rad), zaželimo Ivanu uspješni nastup uz puno sportske sreće i trenutke za cijeli život – pozivaju iz Biciklističkog kluba „Makarska“ .

J.G.