FRA ANTE ČOVO GVARDIJAN FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U MAKARSKOJ ODLAZI U SINJ Ostavio neizbrisiv trag u očuvanju kulturno povijesne baštine drevnog zdanja

Nakon sedam godina iz makarskog Franjevačkog samostana odlazi gvardijan. Fra Ante Čovo, koji je ostavio neizbrisiv trag u očuvanju kuturno povijesne baštine drevnog Franjevačkog samostana u Makarskoj odlazi za gvardijana Franjevačkog samostana u Sinju. Osim po bogoslužju i vođenju samostana fra Ante Čovo će ostati upamćen i po tome što je dok je on bio gvardijan u ovom starom samostanskom zdanju zaustavljeno propadanje dragocjene baštine i obavljeno više ozbiljnijih renoviranja i adaptacije prostora na koje se čekalo desetljećima. Prije svega izmjenjeno je krovište i tako zaustavljeno višedesetljetno prodiranje vlage u sobe, knjižnicu i sav samostanski prostor.

Adaptiran je prostor Malakološkog muzeja koji je 13. srpnja, baš na koncu njegove dužnosti gvardijana u Makarskoj službeno otvorio premijer Andrej Plenković na svečanosti kojoj su nazočili državni dužnosnici i uglednici društvenog i crkvenog života.

Na svečanosti otvaranja Malakološkoga nuzeja, makarski gradonačelnik Jure Brkan darovao je fra Anti Čovi umjetničku sliku s motivom Makarske kao znak pažnje i velike zahvalnosti na svemu što je učinio kao poglavar Franjevačkog samostana za njegovo očuvanje.

U proteklih sedam godina obnovljen je kompletan samostan

-Došao sam u trošnu kuću, neuređeni stari samostan zapuštenu staru crkvu. To je danas sve „stavljeno na noge“ .Obnovljen je kompletan stari samostan. Krov je sasvim obnovljen. Fratri imaju pristojne sobe. Crkva je puna svijeta i to je to, skromno nam je odgovorio fra Ante Čovo.

-Sedam godina nije ni malo ni puno,ali ovih sedam godina obnovljen je kompletan stari samostan. Kada sam došao 2012. obnavljala se istočna strana i zapadne sobe. Evo, završena je kompletna obnova Malakološkog muzeja.U to sve je uloženo preko četiri milijuna kn, podsjetio je gvardijan fra Ante Čovo.

Vrijednost obnove dovoljno govori koliko su bili veliki projekti. Ali, kaže fra Ante Čovo, zahvaljujući ministarstvima, Gradu, Županiji, Samostanu, Franjevačkoj provinciji i mnogim drugima prijateljima i dobrotvorima ,uspjelo se. U obnovljeni Franjevačkom samostanu na jesen će startati i fakultet Sveučilišta u Splitu za što su ovim temeljitim obnovama stvoreni svi uvjeti.

Značaj obnove i očuvanja ovog drevnog zdanja i njegova uloga u životu i vrijednosti Makarske i šire zajednice je nemjerljiva.Zato na kraju zahvala gvardijanu fra Anti Čovi koji je tome dao svoj golemi doprinos.

J.Glučina /IvoR