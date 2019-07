STALNI POSTAV MALAKOLOŠKE ZBIRKE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U NOVOM RUHU Makarska se ponosi obnovljenim sjajem svjetski poznatog Malakološkog muzeja

Na ponos grada Makarske, ali i cijele Lijepe Naše u drevnom Franjevačkom samostanu, nakon temeljite obnove prostora i njegova opremanja, te restauriranja svakog primjerka desetljećima prikupljanih mekušaca koje je dobrano nagrizao zub vremena, Malokološki muzej ponovno je otvoren za posjetitelje. Njegovim otvaranjem Makarska je dobila zasigurno najreprezentativniji turistički proizvod. Bez dvojbe bit će to mjesto koje niti jedan turist neće zaobići.

Kako i bi kada tamo može vidjeti oko 3000 primjeraka sa svih strana svijeta i naučiti puno toga o mekušcima. Prava posebnost Malakološke zbirke Franjevačkog samostana u Makarskoj je način njezina nastanka i bogatstvo sadržaja. Na svečanosti otvaranja Malakološke zbirke, nakon temeljite obnove u staroj franjevačkoj crkvi, gdje je upravo na tom mjestu 1959. izložena novonastala zbirka, na njezinu posebnost podsjetili su gvardijan fra Ante Čovo i Petar Crnčan, kustos Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

- Zbirka je svoj postanak započela 1959. prikupljanjem materijala na Makarskom primorju. Prikupljanje je organizirao fra Jure Radić uz pomoć bliže suradnice, sestre Marije Edite Šolić, fra Frane Careva i druge braće iz samostana -podsjetio je fra Ante Čovo.

Uz pomoć lokalnih ribara i zahvaljujući širenju glasa o stvaranju zbirke ona je počela rasti. Njezinu rastu pomogli su donatori i pojedinci koji su u razmjeni za jadranske mekušce slali primjerke iz svojih zemalja. Kako je zbirka rasla nastala je ideja o njezinu trajnom izlaganju posjetiteljima, te je 30. travnja 1963. otvoren stalni postav pod nazivom Malakološki muzej. Stotine tisuća posjetitelja proširile su glas o njoj svijetom.

- Obnovljena u svojoj šezdesetoj godini Malakološka zbirka nastavlja biti izvor edukacije o prirodi, za djecu školskih uzrasta i lokalno stanovništvo te nezaobilazno odredište svih turista u Makarskoj, bilo da su u prolazu ili ovdje ljetuju -naglašava kustos Crnčan.

Zbirka punog sjaja nastavlja i dalje rasti te će u budućnosti posjetiteljima moći prikazati i brojne vrste mekušaca koje ranije nisu bile izložene. Ova će zbirka kao i od prvog dana kada je postala, ostati mjesto na kojem se ljudi mogu diviti raznolikosti i savršenstvu jednog malog dijela prirode koji nas okružuje.

Nezaobilazno odredište turista

Za sve posjetitelje Malakološka zbirka Franjevačkog samostana u Makarskoj, tijekom ljeta će biti otvorena svaki radni dan od 10 do 19 sati, a nedjeljom od 10-13 sati. Radno vrijeme tjekom zimskog razdoblja bit će uz najavu i po dogovoru. Cijena ulaznica za odrasle je 30 kn, grupni posjet odraslih po osobi 20 kn, pojedinačna ulaznica za učenike, studente i umirovljenike 15 kn. Besplatan ulaz je za djecu do 7 godina starosti, hrvatske branitelje, osobe s invaliditetom, te za sve individualne posjetitelje svakog prvog četvrtka u mjesecu. Najave grupnih posjeta i vodstva mogu se obaviti e poštom /malakoloska.zbirka@gmail.com ili mobitelom na broj 099 4639 293, od ponedeljka do petka.

Janja Glučina/ IvoR