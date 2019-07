CROATIA INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Od 18. do 25. srpnja cover bendovi izvode glazbu svjetski slavnih bendova

U organizaciji TZ Makarske i Grada Makarske te pjevačkog studia Mozartine ljeto će biti bogatije uz koncert Croatia International Jazz festa u Makarskoj u subotu 20. srpnja na Kačićevu trgu s početkom u 21 sat, kao i Tribute to festival od 21. do 25. srpnja, a koji se organizira i u Gradcu ( 21.07 – 24.07).

Croatia International Jazz Festival 2019. (18.- 25. 7. 2019.)

Pjevački studio Mozartine u suradnji s međunarodnom Udrugom Culture Path, poznatom po pokroviteljstvu brojnih festivala i kulturnih manifestacija u svijetu, predstavlja Croatia International Jazz Festival. Nakon što su ga zajedno predstavili na velikoj međunarodnoj konferencija Jazz Education Networka u Renu u Nevadi, Croatia International Jazz Festival spreman je za svoje inauguracijsko izdanje. Pjevački studio Mozartine prošle je godine pokrenuo izuzetno posjećen i popularan Croatia International Choir Festival u Zagrebu, a ove godine slave 20 godina postojanja udruge koja se ističe po svojoj aktivnoj glazbenoj edukaciji mladih u glazbi i zborskom pjevanju. Za svoju obljetničku godinu tako pokreću još jedan projekt, i to na Jadranu, a riječ je o Croatia International Jazz Festivalu ili skraćeno – CIJF-u.

1. CIJF ove će godine okupiti niz cijenjenih gostiju, te se tako na popisu sudionika nalaze američki sastavi The Soul Research Foundation i The Inevitables, te kanadski sastav Youth Singers of Calgary.

The Soul Research Foundation i The Inevitables dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i pravi su predstavnici novog vala američkih bendova koji miješaju utjecaje klasičnog jazza, funka i swinga s modernim r’n’b i soul zvukom stvarajući rasplesanu atmosferu, te s lakoćom dižu publiku na noge.

Youth Singers of Calgary sastav je koji okuplja gotovo 50 pjevača iz kanadskog grada Calgarya. Od 1985. kada su osnovani, širili su se i okupljali djecu i mlade s posebnim talentima za pjevanje, ples i kazalište, te danas nude inovativan i autentičan odgovor na klasične show zborove američkog podneblja i predstavljaju atrakciju kamo god dođu. Ove godine u sklopu svoje svjetske turneje posjetit će Španjolsku i Hrvatsku, te, nema sumnje, osvojiti publiku diljem Jadranske obale.

Subota, 20. srpnja Makarska, Kačićev trg 21 sat Tribute to festival (21. 7.- 25. 7.) Makarska Kačićev trg 21.30 sati

Po prvi put u Makarskoj Tribute to festival na kojemu će nastupiti vrhunski cover bendovi koji izvode glazbu svjetski poznatih i slavnih sastava.

Nedjelja 21. 7. Kačićev trg 21.30 Nastupa “Disco Magic band” s vrhunskim obradama glazbene scene iz 70- tih i 80 – tih godina. Grupa se specijalizirala u živim obradama disco hitova 70-ih, na jedan svoj, specifičan, autorski način, miješajući više stilova funka, glam-rocka i originalnog zvuka Studija 54. Svoj nastup prilagodili su i specifičnim načinom oblačenja u stilu grupa iz tog vremena.

Ponedjeljak 22. 7. Kačićev trg 21.30 U goste stižu “Ballbreakers”, koji su već nastupali u Makarskoj. Radi se o vrhunskom cover bandu koji izvodi najveće hitove grupe AC/DC i to radi jako dobro. Iza sebe imaju jako puno koncerata i publiku očekuje dobra svirka.

Utorak 23. 7. Kačićev trg 21.30 sati Nastupa grupa” Boom Cha” koji izvode glazbu megapopularnog svjetski poznatog U2, pa svi koji budu na trgu zasigurno će uživati u njihovom koncertu.

Srijeda 24. 7. Kačićev trg 21.30 sati Dolazi “Jailbreak”, band koji ima iza sebe stotine koncerata po cijeloj Europi i svijetu, a pobrinut će se da publika zaista misli da nastupaju originalni Guns n’ Roses..

Četvrtak 25. 7. Kačićev trg 21.30 sati Za kraj festivala koncert će održati”Real tribute to Queen ” i garantiraju besprijekornu svirku svjetski poznate grupe Queen. Njihov scenski nastup je istovrstan s originalom, a i članovi banda su se potrudili da zaista izgledaju kao slavni glazbenici iz Queena. Iza sebe isto tako imaju veliko iskustvo i stotine održanih koncerata.

J.M.