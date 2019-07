VALAMAR HOTELI KVALITETOM OSVAJAJU Meteor i Dalmacija dobitnici prestižne nagrade za izvrsnu uslugu

Makarski hoteli pod upravljanjem najveće hrvatske turističke kompanije Valamar Riviere dobili su novo priznanje za kvalitetu usluge. Valamar Meteor i Dalmacija Sunny Hotel by Valamar i ove su godine zaslužili prestižnu nagradu za izvrsnu uslugu smještaja po izboru gostiju jednog od najvećih britanskih turoperatora i Valamarovog strateškog partnera Jet2holidays.

Jet2holidays svake godine među svojim gostima provodi anketu o zadovoljstvu tijekom boravka u smještajima partnera i to u kategoriji hrane, usluge, obiteljskog odmora i all inclusive usluge, a Valamarovi hoteli kontinuirano osvajaju najviše ocjene gostiju i iz godine u godinu potvrđuju kvalitetu. „Ovo je nagrada svih naših zaposlenika koji ulažu mnogo truda kako bi gostima pružili izvrsnu uslugu tijekom njihova boravka u destinaciji. Veseli nas što gosti to prepoznaju i vrednuju te su ovakva priznanja svakako dodatni poticaj da nastavimo u istom smjeru te da i u budućnosti nižemo ovakve nagrade“ – ističe Matko Marić, direktor regije.

Ova nagrada Jet2holidaysa samo je jedna u nizu nagrada koje su hoteli, resorti i kampovi iz Valamarovog portfelja osvojili proteklih godina te su dokaz da struka i gosti prepoznaju trud koji kompanija ulaže u kvalitetu ponude i usluge. Za izvrsne rezultate zaslužni su jasna misija i vizija kompanije, kao i strategija poslovanja te kontinuirana ulaganja u destinacije i objekte, unapređenje postojećih te razvoj novih i inovativnih koncepata i sadržaja za goste i lokalnu zajednicu.

„Kada prestižnu nagradu gostiju iz cijeloga svijeta osvajate već dugi niz godina, onda to zaista potvrđuje da idete u pravom smjeru i da radite dobar posao. Želimo da se naši gosti osjećaju ugodno te da im pružimo nezaboravan boravak tijekom ljetovanja u našim hotelima i destinaciji. Kontinuirano ulažemo u podizanje kvalitete i standarda naših usluga pa me posebno veseli što naši gosti to prepoznaju i cijene“ – zaključio je Matko Marić. Makarski hoteli koji su od prošle godine pod upravljanjem Valamar Riviere sastoje se od hotela Meteor 4* s 277 smještajnih jedinica, hotela Dalmacija 3* sa 190 smještajnih jedinica i hotelskog naselja Rivijera 2* s 258 smještajnih jedinica, što predstavlja više od 40 posto ukupne ponude smještajnih jedinica u hotelima na području grada Makarske.

J.Glučina