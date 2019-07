MAKARSKI VATERPOLIST U KADETSKOJ REPREZENTACIJI HRVATSKE NA PRVENSTVU EUROPE Josip Ledić u dresu ‘mini barakude’

Nije samo seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske u pogonu. Ljeto je najintezivnije natjecateljsko doba u svijetu vaterpola. Tako naši kadeti tj. reprezentativci do 15 godina od 21. do 28. srpnja nastupaju na Europskom prvenstvu u bugarskom Burgasu. Denis Šupe izbornik hrvatske kadetske reprezentacije na put u Bugarsku iz Zagreba je poveo 15 igrača: Josip Tolj, Patrik Kolak (Jug CO), Toni Mozara, Domagoj Čale (KPK), Josip Ledić (Galeb), Toni Radan (POŠK), Mario Tiozzo, Robrrt Stojanac (Jadran), Duje Buduša, Luka Omrčen (Mornar BS), Vito Cicero, Luka Martinović (Zadar 1952), Mauro Ivan Čubranić (Primorje EB), Luka Tkalčec, Jakov Mihaljević (Mladost).

Uvrštenje Josipa Ledića među mini „barakude“ sjajno je priznanje za njegov klub, a i makarski sport. Stručni stožer uz trenera Šupu čine još pomoćni trener Ivo Radetić i Marin Kliškinić te koordinator svih mlađih uzrasnih uzrasta u HVS Neven Kovačević. Hrvatska je voljom ždrijeba razvrstana u skupinu A u kojoj su još Rumunjska, Mađarska i Slovačka.

Naši mladi reprezentativci već su odigrali utakmicu sa Rumunjskom koju su pobijedili sa 12:4. Danas je na programu susret protiv Mađarske, pobjednik ovog dvoboja ima velike izglede za osvajanje prvog mjesta u skupini A. Nastup u skupini naši reprezentativci zaključit će u utorak kada se sastaju sa Slovačkom.

J. Kovačević/IvoR