U GALERIJI GOJAK 25. SRPNJA Martina Gulan predstavlja se izložbom ‘in2 the wild’

Druga izložba iz programa Makarskog kulturnog ljeta 2019. u Gradskoj galeriji Antun Gojak otvara se u četvrtak, 25.srpnja u 20:30 sati. Publici će se predstaviti akademska slikarica Martina Gulan (1978.). Slikarstvo je diplomirala na ALU Zagreb 2012. Izložba „in2 the wild“ dio je autoričina istoimenog projekta započetog prije nekoliko godina.

O svom projektu umjetnica će reći: „in2 the wild“ je moj osobni ‘bijeg’ u ono divlje, praiskonsko, neumoljivo i nepobjedivo. Slike su većih formata, rađene u ulju, u koloritu kišnih šuma – želim vidjeti šumu lijepu i zdravu, slikajući je s dubokim poštovanjem i divljenjem..onako kako šume, priroda i jesu. Usprkos ljudskoj napasti. „ Izložba „in2 the wild“ ostaje otvorena do 12.kolovoza 2019., a za posjet će biti otvorena radnim danom od 8 do 11 i od 19 do 21 sat radnim danom, te subotom od 8 do 11 sati.

J.M./IvoR