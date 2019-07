GALEB Počele pripreme

Vaterpolisti makarskog Galeba koji će i u idućoj sezoni igrati u Triglav A – 2 ligi započeli su s pripremama za nadolazeću sezonu. Kako doznajemo od trenera Milovana Čovića uvodni dio priprema protječe u podizanju fizičke pripremljenosti igrača, a rad u teretani u dvorani na Gradskom sportskom centru i plivanje u moru ispred vile Irena prava su prilika za to. Od novih imena u momčadi treba spomenuti povratnika u Galeb Popovića te vratara Podruga koji je do sada branio u Jadranu iz Splita. U rubrici odlazaka nalaze se imena Jarka i Pejića koji se vraćaju u matični Jug. Nadalje navodi da se razgovara s još nekoliko igrača koji bi predstavljali pojačanje za Galeb, no dok dogovor sa njima ne bude završen Čović ne želi spominjati njihova imena. Ovogodišnja natjecateljska sezona započet će 21. rujna, naime radi igranja kvalifikacijskih utakmica reprezentacija za nastup na OI sezona kreće ranije od predviđenog.

J. K./arhiva MP