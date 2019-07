NA PRODAJI STARA ZGRADA VODOVODA PROCIJENJENA NA 8,8 MILIJUNA KN Vijećnici pitaju zašto je ne kupi Grad

- Je li točno da se želi prodati zgrada starog Vodovoda i da se upravo formira građevinska parcela. Ako je to točno i Skupština Vodovoda doista krene u prodaju svoje bivše zgrade hoće li Grad Makarska kupiti zgradu Vodovoda pogotovo što je u njezinu vlasništvu više od 40 % ? – pitala je vijećnica Gradskog vijeća Hloverka Novak Srzić na sjednici održanoj 24. srpnja.

S obzirom na procjenu ovlaštenog vještaka da je vrijednost zgrade oko 8,7 milijuna kn što bi Grad koštalo manje od 5 milijuna kn za koliko je prodana zgrada Mirovinskog koju je grad navodno propustio kupiti zbog visoke cijene, a koja se također nalazi na jednom od najatraktivnijih lokacija u centru grada, ocijenila je Hloverka Novak Srzić.

Dodala je kako bi prodajom i zgrade Vodovoda Makarska ostala bez ijednog atraktivnog prostora u centru grada za javnu namjenu, kulturnu, turističku ili neku drugu koja bi bila od javnog interesa. Bila bi sjajna lokacija i za muzej i prema stavu splitskog Konzervatorskog odjela. Poboljšala bi uvjete za razvoj muzeja, budući da je u njegovoj neposrednoj blizini idealna je lokacija za razvijanje kulturnog i multimedijalnog centra koji bi uključio sve kulturne djelatnosti sa svim suvremenim potrebama u kulturi. Zato Grad Makarska ne bi trebao propustiti tu mogućnost.

Aktualna vlast pak smatra da Vodovod ima pravo prodati svoju zgradu i da je to dobro za nova ulaganja na dobrobit građana i grada kako bi se širila vodopskrbna mreža i mreža odvodne na području cijeloga grada. Na vijećničko pitanje gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio:

- Zgrada Vodovoda je vlasništvo poduzeća Vodovod d.o.o. i ona je procijenjena već 8,8 kn. U raspisanom natječaju za njezinu prodaju je istaknuto da se ispod te cijene prodati neće! Grad Makarska ima suvlasnuištvo u poduzeću Vodovod 50 % i Grad Makarska podržava prodaju Vodovoda.

- Zgrada Vodovoda je tamo bila sve do preseljenja i novih potreba poduzeća Vodovoda na adresu Vrgorski put 2. Od tada je prazna i odluka Skupštine bila je da Vodovod proda tu zgradu ne samo da bi je prodao nego da bi taj novac iskoristio za ono što mu je svrha to jest širenje vodoopskrbe i mreže odvodnje i to je ono što nam je svima u interesu. Na dosta mjesta fali kanalizacija, vodoopskrbu treba osigurati u Kotišini… I nama i poduzeću Vodovod je glavna zadaća da osigura dobru vodoopskrbu i mrežu odvodnje na ovom vodoopskrbnom području. Mi hoćemo dovesti vodu u Kotišinu, nadograditi kanalizaciju u cijelom gradu, a sve to iz naknade koju plaćaju naši građani. Ta naknada se dobro ubire i konstantno se ulaže u vrijedne projekte – obrazložio je gradonačelnik Brkan. Pitao je na čiji zahtjev i koji su konzervatori ocijenili da je ta lokacija najbolja za muzej.

- Nadalje Grad nije propustio kupiti zgradu Mirovinskog. Grad se natjecao na javnom natječaju gdje je prva cijena bila 4 milijuna i 75 000 kn.Grad Makarska je ponudio 4 milijuna i 150 000 kn, druga ponuda je bila 4,5 milijuna, a prodana je za 5,2 milijuna kn. Jest atraktivna lokacija, ali ima i važnijih stvari. Uglavnom Grad nije prodao ništa već nismo prošli za cijenu koju je Grad mogao izdvojiti.

- Sad je Vodovod na natječaju. Prva cijena je 8,8 milijuna kn kako je definirano u natječaju. Također je definirano ako se ta cijena ne postigne da se zgrada neće prodati. Ako se zgrada ne proda, e tada će Vodovod odustati. Možda se Grad Makarska tada i zainteresira. No sada je Gradu u interesu prvenstveno da Vodovod širi vodoopskrbnu mrežu i mrežnu odvodnju.

Vijećnica Gordana Muhtić je pak navela kako u natječaju nije navedena čestica zemlje, niti kvadratura površine nekretnine koja se prodaje. Kazala je kako nikada nije vidjela da se u raspisanom natječaju prodaje nešto što ne navedeno. Po njoj natječaj zato nije zakonit jer ističe da javnost ima pravo to znati.

Janja Glučina/IvoR