POSJETITE IZLOŽBU “IN2 THE WILD” Sačuvajmo prirodu, poručuje slikarica Martina Gulan

U Gradskoj galeriji “Antun Gojak” otvorena je druga samostalna izložba slika akademske slikarice. Izložbu je otvorio, v.d. pročelnika Odjela za društvene djelatnosti grada Makarske. Izložba je upriličena u okviru Makarskog kulturnog ljeta.

Inače, ovo je treći put da mlada makarska slikarica vrlo zanimljivog opusa izlaže u Gradskoj galeriji .Već je izlagala 2012. i 2018. u istom prostoru. Na ovoj izložbi nudi jedan novi projekt.

- Ovo je ciklus koji sam započela prije deset godina, ali se razvija. Stvarnost bez kisika nema života. Izložba „in2 the wild“ je moj osobni ‘bijeg’ u ono divlje, praiskonsko, neumoljivo i nepobjedivo. Slike su većih formata, rađene u ulju, u koloritu kišnih šuma – želim vidjeti šumu lijepu i zdravu, slikajući je s dubokim poštovanjem i divljenjem, onako kako šume, priroda i jesu – poručila je akademska slikarica Martina Gulan.

- Njezino slikarstvo bi mogli označiti kao slikarstvo atmosfere, slikarstvo dojma. Ta njezina atmosfera nije samo radi atmosfere. Martina je angažirana. Njezino slikarstvo je bremenito svojom porukom, osobito važnom danas u Europi kada “padaju rekordi” nesnosnih vrućina. Martinine slike su jedan glas, jedan apel da zaustavimo klimatske promjene. Ona to čini svojim slikama na hrvatskoj sceni poput aktivistice srednjoškolke iz Švedske Grete Thunberg u zaštiti prirode. Zato su njezine slike izložene na ovoj izložbi apel da zaustavimo klimatske promjene – istaknuo je Josip Karamatić, ravnatelj Gradske galerije “Antun Gojak”. „Izložba „in2 the wild“ ostaje otvorena do 12. kolovoza, a za posjet će biti otvorena radnim danom od 8 do 11 i od 19 do 21 sat radnim danom, te subotom od 8 do 11 sati.

J.Glučina/ IvoR