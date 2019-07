TRADICIONALNI TRIBUTE TO DADO SLIVAR Jazz koncert grupe O+ u sjećanje na svestranog glazbenika

Na Kačićevu trgu sinoć se već 15. godinu za redom održao jazz koncert u spomen Dadi Slivaru, našem sugrađaninu koji je mlad preminu a koji je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj jazz sceni grada. Svake godine njemu u spomen u okviru Makarskog kulturnog ljeta, u organizaciji makarskih glazbenika na tužnu obljetnicu održava se tradicionalni koncert TRIBUTE TO DADO SLIVAR. Sinoć su na Kačićevu trgu makarski glazbenici grupe O+ glazbom budili sjećanje na prerano preminulog sugrađina, izvrsnog svestranog glazbenika. David Slivar bio je najbolji bubnjar kojeg je Makarska dala. Oilježio je glazbenu scenu našega grada. Ostat će zapamćeno, Dado, kako su ga svi zvali, je svirao bubnjeve i pjevao, tako da je na svom demo-albumu FAR AWAY OF YOU odsvirao gotovo sve instrumente i otpjevao svoje autorske pjesme – one man band.

J.G./ IvoR