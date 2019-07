Olovno nebo tijekom jučerašnjeg dana stalno je prijetilo i povremeno je bilo manjih pljuskova. Grmljavina i munje tijekom noći najavili se da se sprema jače kišno nevrijeme.

To se i dogodilo jutros od 3 do 3,30 sati te od 4 do 5,50 sati kada je u Makarskoj, prema informaciji iz GCOM-a, izmjereno 75 litara kiše.

Prognoze ni za danas nisu optimističnije. Sunca će biti malo ali 29. srpanj ipak će proći u znaku kiše.

J.M./IvoR