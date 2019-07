FUTSAL Lucas ostaje pod Biokovom

Novo vrijeme Apfel je predstavilo svoje najveće pojačanje za nastupajuću sezonu. Ovdje nije riječ o dolasku novog igrača, već o ostanku Brazilca Lucasa. Lucas je po mnogima bio najbolji igrač prošlosezonskog prvenstva Hrvatske u kojem je momčad Novog vremena drugi put za redom osvojila naslov prvaka. Kako se po završetku sezone već bio oprostio od kluba i namjeravao karijeru nastaviti u Španjolskoj, no to se na kraju nije dogodilo i on se vratio pod Biokovo. S klubom Novo vrijeme Apfel je potpisao ugovor na godinu dana na opću radost vodstva kluba, navijača i novog-starog trenera Ivice Osibova. U odnosu na prošlu sezonu Makarane je napustio samo Eduardo i trofejni trener Teo Strunje dok su došli slovenski reprezentativac Matej Fideršek, Sven Horvath i Nikola Pašalić.

J.K.