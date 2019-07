POTPORA RODITELJIMA VRTIĆKE DOBI Nastavak isplate tek nakon usvajanja rebalansa proračuna

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Jure Brkan je odgovarajući na vijećnička pitanja pojasnio zašto Grad Makarska kasni sa isplatama roditeljima koji ostvaraju pravo na potporu za djecu vrtićke dobi te najavio isplatu svih zaostataka nakon usvajanja rebalansa na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

-S isplatom naknade se kasni jer u gradskom proračunu nismo osigurali dovoljno sredstava. Očigledno je da smo krivo procijenili jer mi smo računali na 50-ak korisnika, a imamo ih 170. Isplatili smo koliko smo mogli odnosno sva sredstva koja su predviđena za tu svrhu, a da bismo nastavili s isplatom trebamo donijeti rebalans proračuna koji je u pripremi i koji će biti na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Čim usvojimo rebalans proračuna roditeljima će biti isplaćeni svi zaostaci i do kraja godine ćemo ispoštivati sve svoje obveze. Ispričavam se svim roditeljima, ali bez obzira na našu krivu procjenu i početničke greške nije mi žao nijedne kune jer ovo je dobra demografska mjera koja potiče roditelje da budu kući sa svojom djecom, izjavio je gradonačelnik na sjednici Gradskog vijeća.

Podsjetimo, Gradsko vijeće krajem prošle godine je usvojilo izmjene Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske po kojoj roditelji/staratelji djece od 1 do 3 godine koja ne idu u vrtić ostvaruju pravo na novčanu potporu od 1000 kuna mjesečno. Za potpore roditeljima u gradskom je proračunu za 2019. planirano 360.000,00 kuna, no zbog velikog broja korisnika ta sredstva bila su dostatna za isplatu naknada samo za prva tri mjeseca. Usvajanjem izmjena i dopuna proračuna za 2019. bit će osigurana sredstva za isplatu zaostataka i redovite isplate do kraja godine.

www.makarska.hr/IvoR