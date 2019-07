PAVEL ZEMAN 50 GODINA VJERAN MAKARSKOJ Toplina obitelji Jake Lovrete privukla je i puno naših čeških prijatelja

Češki ekonomistiz Brna sa crno-bijelom fotografijom u ruci u uredu makarske Turističke zajednice sjetno se prisjetio svojih dječačkih dana kada su njegovi roditelji te davne 1969. godine otkrili ljepotu Makarske, a toplina obiteljisvih tih pet desetljeća bila je i ostala ljetna luka.

U znak zahvalnosti i vjernosti makarska Turistička zajednica Pavelu Zemanu uručila je plaketu, rad akademskog slikara Ante Grčića te suvenir staru fotografiju grada, dar Grada Makarske. –Lijepo je čuti da Vam je Makarska u srcu i svoje oduševljenje širite među prijateljima. Želimo Vam da još puno godina obitelj Lovreta bude drugi dom, kazao je Tonći Lalić, u ime makarske TZ.

-Sa svojim autom bubom, starim koliko i vjernost Makarskoj, do sada smo do makarskog žala prevalili 200 tisuća kilometara, i nismo se umorili. Prije sa svojim roditeljima kao devetogodišnjak, a već godinama sa suprugom Dagmar i sinom Filipom, moramo doći barem jadan put godišnje u Jake. Posebne su te emocije koje nas vežu, a upravo su one bile važne da moj otac te 1969. za domaćine izabere obitelj Lovreta, iako je u to vrijeme bio uz plažu ponuđen kvalitetniji smještaj. Nama je bila draža adresa u Petorice Alačevića. Sjećam se da smo brali višnje u Kotišini, u smokvama se i danas sladimo, a Makarska u to vrijeme je bila nastanjena samo do ispod magistrale, prisjeća se Pavel.

Ovaj uspješni češki konzultant pun je hvale za svoje domaćine. Fascinira ga vitalnost 86-godišnjeg Jake, njegova vizija i ustrajnost, nadasve marljivost. Kaže, što god uhvati pozlati.

Barba Jako, pak, samozatajno će:-Nije to ništa neobično, volim raditi, a i ljude. Gosti su moji prijatelji. Uvijek se moja obitelj i ja trudimo da osjete da su dobro došli. Evo, u mom notesu upisane su rezervacije i za dva ljeta unaprijed. Svake godine nastojimo da je smještaj što kvalitetniji. I do bazena smo u Kotišni stigli. Sve dok me zdravlje služi i budem imao snage bit će još lijepih stvari, neumoran je Jako.

Piše i foto: Jasna Morović