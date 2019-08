STRELIČARSKI TURNIR U PARKU PEŠKERA 6. KOLOVOZA Za prvi pehar ‘Robin Hood’ potrebni su oštro oko i precizna ruka

Rijetki su oni koji u šetnji Parkom Peškera posljednjih nekoliko godina ne zavire u streličarsku oazu ‘Robin Hood’. Sve je počelo tako što jevlasnik obrta ‘Robin Hood’, želio sugrađanima i gostima ponuditi zdravi đir povezan s aktivnošću u šumi s pogledom na more.

Zaljubljenici u streličarstvo odmah su ‘kliknuli’, a luk i strjelica privukla je sve generacije. Kada je zaživjela lijepa ideja u Peškeri rodila se i želja o međusobnom nadmetanju i osvojiti više bodova u meti. Tako na zadovoljstvo mnogih ‘Robin Hood’ organizira svoj prvi turnir, a pehari su već spremni.

Od organizatora saznajemo da je ideju o organizaciji turnira u Makarskoj došla na prijedlog posjetitelja koji dolaze gađati lukom i strijelom. Ove godine po prvi put se organizira turnir u streličarstvu u gradu podno Biokova, na rekreativnoj je razini , a radi zabave i natjecateljske atmosfere. Turnir će se održati 6. kolovoza u 18.30 sati na poljani za streličarstvo „Robin Hood“ uz šetnicu na potezu od restorana Arbun prema restoranu Makarana (bivši Disco klub Plaža). Do sada se pokazalo da nema velikih razlika u rezultatima gađanja muškaraca, žena, djece i odraslih pa će natjecanje za sve biti u jednoj disciplini.

Dobro je podsjetiti za sve one koji žele saznati nešto o streličarstvu da je to sport preciznosti u kojem je cilj pogoditi strijelom u metu. Gađanje se izvodi na udaljenosti od mete na 90, 70, 50, i 30 metara. Natjecanje se izvodi sa 3 strijele na 30 i 50 metara, odnosno 6 strijela na 70 i 90 metara. Vrijeme za ispucavanja strijela za svaki krug je ograničeno, meta je oblika koncentričnih krugova gdje pogodak u unutarnji dio kruga donosi 10 bodova, sve do najšireg kruga koji donosi 1 bod. Hrvatski streličarski savez član je svjetske krovne Streličarske federacije – FITA. Streličarstvo je sport kojim se mogu baviti muškarci i žene, odnosno sve starosne dobi. Zahtjeva smirenost i koncentraciju, omogućuje boravak i kretanje u prirodi, a u zimskom periodu u sportskoj dvorani. Streličarstvo je i obiteljski sport, u rekreativnom kao i u natjecateljskom pogledu. U njemu se koristi više vrsta lukova za gađanje – složeni, samostrel, goli, lovački, dugi standardni te zakrivljeni.

Na turniru „Robin Hood“ koristit će se zakrivljeni luk. Prijave se primaju svakog dana u osobnom vremenu od 17:30 do 24:00 na poljani za streličarstvo ili putem telefona o98 447 231.

J. Kovačević/IvoR