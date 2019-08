GRADSKA PIJACA Otvore ispod tende treba zatvoriti zbog zaštite

Nakon što je prošle godine napokon makarska pijaca dobila tendu te time ljepši i funkcionalniji izgled ponovno bi trebalo hitno intervenirati upravo na konstrukciji nove tende. Podsjetimo, trgovci su godinama tražili tendu kako bi zaštitili sebe, robu i kupce naravno od kiše, ali i sunca. Tenda je to uvelike omogućila. Međutim, na konstrukciji ispod tende ostavljeni su “prozorčići”, zapravo otvori za cirkulaciju zraka. Vrlo brzo prodavači su zaključili kako im kroz te otvore snažno “peče” sunce i roba na tolama vene. Tražili su od uprave da im se to nekako riješi. A kako nisu mogli čekati, sami su se uhvatili posla.

Papirom, najlonima, kartonima ili u najboljem slučaju stiroporom zatvorili su otvore iznad svojih tola. Neki jesu, neki nisu, kako je tko mogao. No i dalje, budući da vrućine ne jenjavaju, traže da im se to napravi. I na aktualnom satu prošle sjednice Gradskog vijeća na njihov problem podsjetila je vijećnica Jagoda Martić, napomenuvši da se ne radi o velikim ulaganjima te bi što prije trebalo riješiti ovaj problem. Mjerodavni su obećali da će se to ubrzo i riješiti. Prodavači kažu, obećali su nam za koji dan to napraviti, a mi smo se privremeno snašli kako smo znali.

Piše i foto J.Glučina