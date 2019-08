KNJIGA VEDRANE VELE PUHARIĆ U NAKLADI JU PP “BIOKOVO” PREDSTAVLJENA U CENTRU ADRION –SRCE PLANINE “Biokovska tradicijska kužina” lijep i vrijedan suvenir

Biokovska tradicijska kužina stara je koliko i čovjek. Neka to svi znaju, i budući domaći naraštaji i oni diljem svijeta. Što se u ovim krajevima jelo, od čega se i kako živjelo i preživljavalo. To nitko ne smije zaboraviti! I neće. Potrudila se za todjelatnica JU PP “Biokovo” u čijoj nakladi je objavila knjigu pod naslovom „Biokovska tradicijska kužina“. Knjiga je na iznimno lijepoj večeri tradicije i pjesme posvećene Biokovu predstavljena u čarobnom ambijentu centra Adrion – srce planine.

Sama autortica u ovim krajevima dobro znana kao čuvarica tradicije, za knjigu kaže da je knjižica. Uistinu tiskana na hrvatskom i engleskom jeziku, u malom- džepnom izdanju, ali tvrdo ukoričena s lijepim dizajnom, a nadasve dragocjenim štivom na 40 stranica ona je zapravo vrlo vrijedan suvenir. Tiskana je u 1000 komada i bit će je moguće nabaviti na svim info punktovima PP “Biokovo”. Cijena je također vezana za tradiciju. Nekada se na Biokovu plaćala pašarina 39 dinara pa je tako i cijena ovog suvenira 39 kn, naglasit će Vedrana Vela Puharić.

- Željela sam da prvo predstavljanje ove knjižice bude na Sv. Lovru, jer je na Biokovu značajan lokalitet koji se zove „Greb sv. Lovre“, koji je neistražen. Inače knjižica će biti predstavljena na Sv. Klementa, također u ovom centru. Na naslovnici “Biokovske tradicijske kužine” je slika antičkih gradela nađenih u hvarskom kanalu. Knjiga je zamišljena kao suvenir, a nastala je kao plod dugogodišnjeg rada i na traženje turista kako Podbiokovlja tako i Zabiokovlja u kojeg sve više turista dolazi. Koncipirana je, što je i bila moja inspiracija i polazište za objavu knjige, na citatima dr. Ive Rubića koji je početkom prošloga stoljeća proveo s pastirima ovog kraja oko mjesec i pol i bilježio sve kako i od čega živi ovaj narod i kako se hrani što je objavljeno u znanstvenom časopisu. Zabilježio je dr. Rubić sve značajke i kompletno gospodarstvo koje se odvijalo u ta doba, sve o ispaši koja je trajala od Sv. Josipa do Sv. Kate što je objavljeno pod naslovom “Ispaša na Biokovu”. Pratio je život ovoga puka na Biokovu, a ja sam na osnovi njegovih citata u kojima opisuje nastambe u kojima su stali dok su živjeli na Biokovu, što su sijali, kako su se hranili… Bila je to sirotinjska spiza” – ističe autorica knjige. A mi dodajemo danas su to vrhunske delicije koje spadaju u nematerijalno kulturno bogatstvo ovoga kraja. Opisana je; leća koja se sijala na Biokovu, kupus vrhunskog ukusa, dropčić, krumpir posebnog okus, med, mandulet, bikla, kumpet, kozletina, sir i ostali mliječni proizvodi pa i izvorni energetski napitak „Kripost sv. Jerolima“ i naravno svima znana torta makarana.

Autorica je na osnovu citata istraživala sve namirnice i sva jela pa u predstavljenoj knjizi možete naći i izvorne recepte kako se ovi proizvodi spravljaju. Zanimljivim autorica ističe kako su sva ostala mista godišnje proizvodila 1000 kg sira, a Tučepi 1300 kg. Danas na žalost nitko ni jedan kilogram. A kakav je škripavac bio pa tek kad bi se grudice stavile u ulje maslinovo, obilježilo je djetinjstvo starijih generacija.

- Zapisano je kako se stanovništvo oskudno hranilo s tri obroka od kojih bi jedan put na dan jeli zelje, puru ili kumpir. Kruh bi zasladili sirutkom ili kiselim mlijekom. Maslac je bio popularan u Zaobiokovlju, a ovdje ne. Vino nisu pili jer su ga čuvali za prodaju. Kada bi išli na Biokovo stavljali bi kamene ploče na želudac da bi što manje jeli i pili. Znali su po po položaju sunca koliko je sati, s divljenjem i poštovanjem iznosi detalje života stanovnika Biokova nekad - Vedrana Vela Puharić.

Večer predstavljanja knjige na kojoj je Velimir Vele Vidak, ravnatelj JU PP Biokovo predstavio aktivnosti i sadržaje ovog Parka prirode “Biokovo” i ljepotu centra Adrion kojeg kako je naglasio još bolje treba iskoristiti, uljepšala je pjesma Biokovo, klape Fjoret te stihovi ovdašnjih pjesnika koji su pisali o Biokovu; Ljubica Mihaljević Falak, Dražena Radonić, Stipe Vela, Branko Bušelić i Marita Staničić,a moderator programa predstavljanja knjige “Biokovska tradicijska kužina’ bila je Žana Šulenta.

Vedrana Vela Puharić uistinu zaslužuje čestitke za još jedan uspješan projekt očuvanja tradicije našeg kraja.

Janja Glučina/Ž Kovačić