SUZE SVETOG LOVRE Najbolja vidljivost zvijezda padalica u noći 12. kolovoza u 23 sata na platou Makarske zvjezdarnice

Meteorski roj Perzeidi, u narodu popularno zvan “suze sv. Lovre”ove će godine prema prognozama svoj maksimum aktivnosti imati u noći s 12. na 13. kolovoza. Za promatranje treba naći mjesto što dalje od rasvjete i svjetlosnog onečišćenja, a najbolji uvjeti za opažanje će biti od 22 sata do jutra.

U Makarskoj je najbolje mjesto za to plato makarske zvjezdarnice na Glavici, doznajemo od Gloryana Grabnera, predsjednika DAUP Oriona Makarska koji poziva sve građane da dođu te noći u 23 sata na plato zvjezdarnice. Tko ne bude u prilici otići na plato zvjezdarnice na Glavici, svakako neka ne propusti priliku negdje iz tame promatrati ovu prekrasnu pojavu.

Prognozira se da će se moći vidjeti 10 do 15 sjajnih meteora na sat s obzirom na to da će nam ove godine u to vrijeme Mjesec biti na nebu i to skoro pun pa će njegova svjetlost značajno smanjiti vidljivost meteora. Inače, prosječna aktivnost Perzeida je od 50 do 100 meteora na sat u uvjetima dobre tame kada nema Mjeseca.

J.G.