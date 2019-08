MLADI BICIKLIST IVAN OKMAŽIĆ Na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu predstavlja Hrvatsku

Nakon Olimpijskog festivala europske mladeži /EYOF/, koji je održan 21.7.-27.7. u Baku (Azerbajdžan), uz 2700 natjecatelja 48 država i 10 sportova, gdje je Hrvatsku predstavljao samo jedan biciklist i to u cestovnom biciklizmu, dobili smo poziv da na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu za mlade u Pili /ITA/ od 18.8.-25.8. kao član reprezentacije sudjeluje Ivan. Uz njega je Anja Nadu i Fran Bošnjak, podsjećaju iz Biciklističkog kluba Makarska.

Kako je poznato na EYOF-u je Ivan odvozio kronometar 23.7. (80.od više od 100 startanih biciklista), te u cestovnoj utrci je bio 26. od 91 bicikliste. Kako je to fantastičan rezultat jednog od najmlađih sudionika cijelog festivala na kojem nastupaju mladi od 14 do 18 godina, a Ivan je to postigao s 14,5 godina, na što je HOO odbor na svojim stranicama iskazao oduševljenje. Hrvatska je bila 13. po osvojenim medaljama s 4 zlata i jednim srebrom.

J.G.