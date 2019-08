SVETIŠTE VEPRIC Na blagdan Velike Gospe svečana sveta misa u 18 sati

Na blagdan Velike gospe 15. kolovoza, marijansko svetište Vepric u Makarskoj, gdje se inače posebno svetkuje blagdan Male Gospe u rujnu, pohodi rijeka hodočasnika. Hrvatsko marijansko svetište osnovao je 1908.po uzoru na svetište u Lurdu.

Na blagdan Velike Gospe u svetištu Vepric, kako doznajemo od upravitelja don Mije Šurlina, svečana sveta misa je u 18 sati, a predvodit će je ove godine don Stipan Šurlin.

Tijekom jutra u svetištu Vepric na blagdan Velike Gospe također će biti služene tri svete mise i to u 7 koju će predvoditi mons. Pavao Banić, dekan Makarskog dekanata, u 9 sati misu će predvoditi don Ivan Kovačević i u 11 sati don Alojzije Bavčević. Hodočasnici imaju priliku za ispovijed od 6.30 do 11.30 sati i poslijepodne od 17 do 18.30 sati. Večernja misa, kada se očekuje i u Vepricu veliki broj hodočasnika s ovih prostora, ali i znatan broj turista koji odmaraju na Makarskom primorju, zasigurno će i ove godine biti i najposjećenija.

J.Glučina