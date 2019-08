Iz Crvenog križa Makarska pozivaju sve darovatelje krvi da se uključe u akciju dobrovoljnog darivanja 30.kolovoza u Domu zdravlja od 9 do 12 sati u Makarskoj. Pozivaju darovatelje svih krvnih grupa da se odazovu akciji, a i ostale zdrave osobe od 18 do 65 godina koji još nisu darivali krv da to učine po prvi put.

J.G./arhivaMP