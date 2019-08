PRIJATELJSKA NOGOMETNA UTAKMICA Zmaj i Jadran odigrali neriješeno

Zmaj : Jadran 1 : 1 (1 : 1)

Makarska. Igralište na GSC. Gledatelja: 50.

Sudac: Armando Gojak (Makarska)

Strijelci: 1 : 0 Kljenak (8), 1 : 1 Krivić (18).

Zmaj: Brkulj, Rakić, Šalinović, Lozina, Mravičić, Danijel Rašić, Kljenak, Šarić, Damir Rašić, Vuksan, Krištić (jpš su igrali: Jurić, I. Rašić, Antunović, Marić, Raffanelli, Serdarević, Brnić, Rudelj, Klinac, Lelas).

Trener: Ante Vidulin.

Jadran: Mandušić, Krivić, Belaić, Đoja, Krnić, Cvitanović, Divić, Batinić, Radić, Bekavac, Koštić (još su igrali: Bajamić, krnić, Urlić, Jonjić, Sočo, Marjančević, Kulović).

Trener: Jure Karabatić.

Županijski prvoligaši i susjedi Zmaj i Jadran iz Tučepi u Makarskoj su odigrali prijateljsku utakmicu, a ona je na koncu završila bez pobjednika. Domaći su bolje otvorili susret, a Damir Rašić mogao se upisati među strijelce već u drugoj minuti. Potom se i mladi Mravičić našao u dobroj prigodi, no njegov udarac obranio je vratar gostiju Mandušić. Napadi igrača Ante Vidulina urodili su plodom u 8. minuti kada je solo prodor Kljenak završio preciznim udarcem za 1:0. Zmaj je mogao podebljati vodstvo u 15. minuti kada je Krištić izbio sam ispred Mandušića koji brani njegov udarac. Jadran je poravnao rezultat u 18. minuti, nakon udarca iz kuta Krivić je glavom pospremio loptu u mrežu Brkulja. Nakon pola sata igre u kaznenom prostoru gostiju oboren je Damir Rašić i sudac Gojak opravdano je pokazao na bijelu točku. Danijel Rašić nije bio precizan sa 11 metara te se rezultat nije mjenjao. Tučepljani su mogli do preokreta u 42. minuti kada je Radić izbio ispred Brkulja, ali njegov udarac nije bio precizan. Revanširao mu se Krištić u 44. koji je također bio neprecizan. U nastavku su brojne izmjene razbile ritam utakmice, a tek u zadnjih desetak munuta ponovo je postalo uzbudljivo. Najbliže vodstvu domaći su bili u 84. minuti kada je Antunović naciljao tek gredu Bajamića. Do kraja se rezultat nije mjenjao, Zmaj je imao veći posjed lopte i više prigoda. Njegovi napadači međutim nisu bili efikasni, no i pored toga trener Vidulin može biti zadovoljan viđenim na terenu. Za Jadran se može reći da je ugodno iznenadio, promjenili su gotovo cijelu prošlosezonsku momčad, a novopridošli igrači potvrdili su da mogu igrati Županijsku ligu.

Jakov Kovačević /IvoR