SVE SPREMNO ZA 6. MAKARSKA JAZZ FESTIVAL OD 20. DO 25. KOLOVOZA Čarobna Amira Medunjanin otvara glazbeni spektakl na Ljetnoj pozornici

I ove godine grad podno Biokova domaćin je 6. Makarska Jazz Festivala, ovaj put u još bogatijem izdanju, dovodeći svjetska glazbena imena, te se time i svrstava u sam vrh festivalske europske jazz scene. Uz mnogo truda, ljubavi i entuzijazma,, umjetnički direktor te organizatori, uz podršku Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske, nastavljaju ovu glazbenu priču iz godine u godinu, podižući ljestvicu sve više i više. Koncerti se održavaju na otvorenom, na prepoznatljivim mjestima grada kao što su Kačićev trg, Mletačka česma i Ljetno kino, čineći ovo glazbeno iskustvo još posebnijim. Pojam jazz ove godine se stavlja u širi kontekst, u priču se upliće i sevdah, swing, dalmatinska šansona, romska glazba, novi val i još mnogo toga, jednom riječju očekuje vas pravi glazbeni spektakl. Festival traje od 20. do 25. kolovoza s ukupno sedam koncerata.Festival otvara čarobna i neponovljiva Amira Medunjanin 20. kolovoza na Ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat. Amirini koncerti su nezaboravno iskustvo, ona donosi sevdah na sebi svojstven način, igra se s jazzom i drugim žanrovima, i na taj način odvodi publiku u neku drugu dimenziju, prelazeći sve jezične barijere. Uz Amiru nastupaju Ante Gelo na gitari, Zvonimir Šestak na kontrabasu, te gudački kvartet. Ulaznice su dostupne u pretprodaji kod Turist Biro Makarska po cijeni od 100,00 kn, online via makarskajazzfestival@ gmail. Istog dana na Mletačkoj česmi nastupa Oridano Gypsy Jazz Band, u sastavu Orjen Riđanović, Aldo Foša, Milivoj Majdak i Gustav Barišin koje je ujednila zajednička fascinacija opusom Djanga Reinhardta, početak je u 22.30 sata, ulaz slobodan!Drugi dan festivala 21. kolovoza na Kačićevu trgu nastupaju Dražen Bogdanović, jedan od najboljih hrvatskih saksofonista, najpoznatiji po suradnji s velikim Oliverom Dragojevićem. Uz njega na pozornici su još i Artemija Jelaš, Milo Stavros, Damir Dugeč i Ante Jurinović, okupljeni pod nazivom Dražen Bogdanović Project. Početak koncerta je u 22 sata, ulaz je slobodan.Treći dan očekuje vas nastup svjetski poznatog banda – New York Gypsy All Stars. Sastav čine Ismail Lumanovski, Tamer Pinarbas, Panagiotis Andreou, Marius van den Brink, redom klasično obrazovani glazbenici koji su svoje vještine izbrusili na prestižnim svjetskim glazbenim konzervatorijima. Koncert se održava 22. kolovoza na Kačićevu trgu, početak je u 22 sata, ulaz je slobodan.Četvrti dan nastupa Roby Lakatos, jedan od najboljih svjetskih violinista, poznat je po svojoj glazbenoj svestranosti, te ga je uistinu teško svrstati u nekakav glazbeni žanr. Porijeklom je iz slavne mađarske glazbene obitelji, a svoje prve scenske nastupe imao je još kao devetogodišnjak. Radi se o univerzalnom glazbeniku u kojemu se prožimaju briljantna tehnička okretnost. Uz Robyja sastav čine mahom mladi energični glazbenici: Jeno Lisztes, Robert Szakcsi Lakatos, Laszlo Balogh te Vilmos Csikos. Koncert se održava 23. kolovoza na Kačićevu trgu, početak je u 22 sata, ulaz je slobodan.Tedi Spalato sextet / In a Jazz Mood nastupaju petog dana festivala.Tedi Spalato splitski je kantautor, skladatelj i instrumentalist, s bogatom glazbenom karijerom tijekom koje je surađivao s poznatim glazbenicima, među ostalima s Gibonnijem, Oliverom Dragojevićem i Tamarom Obrovac. Iako je karijeru gradio na dalmatinskoj šansoni, njegovi glazbeni počeci su upravo vezani uz jazz i soul. Ovaj nastup upravo donosi to – spoj tradicionalne dalmatinske pjesme i jazza s elementima svjetske glazbe, uz njegov prepoznatljiv vokal i zvuk gitare. Na pozornici će mu se pridružiti još i Goran Rukavina, Sanja Mlinar Marin, Gregor Ftičar, Miha Hawlina, Damir Rakić te Žiga Kožar. Koncert se održava 24. kolovoza na Kačićevu trgu, početak je u 22 sata, ulaz je slobodan.Posljednji 6. MJF zatvaramo u velikom stilu - nastupom Darka Rundeka & Jazz Orkestrom HRT-a! Darko Rundek, umjetnik s mnogo uloga – pjevač, skladatelj, pjesnik samo su neke od njih, jedan je od najutjecajnih regionalnih glazbenika. Karijeru započinje kao frontmen kultnog benda Haustor početkom 80-ih, a nakon raspada benda gradi uspješnu solo karijeru kroz razne projekte. Glazba koju stvara mješavina je raznih stilova, od punka, novog vala, svjetske glazbe, igra se s afričkim ritmovima, reggaeom, a lirika u pjesmama uvijek ima jaku poruku. Ovom prilikom čuti ćemo neke klasike poput skladbe “Šejn” ili ” Šal od svile” obavijene notama Jazz Orkestra HRT-a, uz voditeljsku palicu dirigenta Mirona Hausera. Koncert se održava 25. kolovoza na Kačićevu trgu, početak je u 22 sata, ulaz slobodan!Ovogodišnji 6. Makarska Jazz Festival zasigurno je događaj koji morate posjetiti!J.M./arhiva MP