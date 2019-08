U GALERIJI GOJAK 22. KOLOVOZA Predstavlja se Dubrovčanin Ivan Perak

U četvrtak, 22. kolovoza u 20.30 sati u Gradskoj galeriji otvara se još jedna ovoljetna izložba. Po prvi put likovnoj će se publici predstaviti Ivan Perak, akademski slikar iz Dubrovnika.

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru 2007. godine u klasi mentora prof. Antuna Borisa Švaljeka.

Na istoj Akademiji 2009. završava poslijediplomski studij „Ars Sacra“ u klasi mentora prof. Ante Kajinića i stječe zvanje magistar slikarstva „Ars Sacra“. Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika Dubrovnika. Radi kao likovni pedagog u OŠ Ivana Gundulića i kao vanjski suradnik na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju.

Na svojoj dvanaestoj samostalnoj izložbi Ivan Perak predstavit će se platnima nastalima tijekom likovnih istraživanja recentnog stvaralačkog ciklusa inspiriranog brodovima. Izložba će potrajati do 6. rujna, a za posjet je otvorena od ponedjeljka do petka od 9 do 12, te od 18 do 20 sati.

J.M.