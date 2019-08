JAZZ FESTIVAL MAKARSKA SINOĆ ‘RASPAMETIO’ NEW YORK GYPSY ALL STAR Večeras svjetski violinista Roby Lakatos

Treći dan Makarska jazz festivala poklonike dobrog instrumentala ‘raspametio’ je nastup svjetski poznatog banda – New York Gypsy All Stars. Ismail Lumanovski, Tamer Pinarbas, Panagiotis Andreou, Marius van den Brink, redom klasično obrazovani glazbenici, ali gotovo sa svih strana svijeta, a koji su svoje vještine izbrusili na prestižnim svjetskim glazbenim konzervatorijima, energiju koja ih spaja u ‘luci’ New York prenijeli su na Kačićev trg.Večeras u 22 sata na Kačićevom trgu nastupa Roby Lakatos, jedan od najboljih svjetskih violinista, poznat je po svojoj glazbenoj svestranosti, te ga je uistinu teško svrstati u nekakav glazbeni žanr. Porijeklom je iz slavne mađarske glazbene obitelji, a svoje prve scenske nastupe imao je još kao devetogodišnjak. Radi se o univerzalnom glazbeniku u kojemu se prožimaju briljantna tehnička okretnost. Uz Robyja sastav čine mahom mladi energični glazbenici: Jeno Lisztes, Robert Szakcsi Lakatos, Laszlo Balogh te Vilmos Csikos.

J.M./IvoR