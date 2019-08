ISCHARIOTZCKY PO SVEMU POSEBNI Frontmen Joško Klarić s bendom gradi novu glazbenu viziju

Pola godine od promocije svog prvog albuma ‘Recovery’ makarsko-breljanski bend Ischariotzcky na glazbenoj sceni našao je svoje mjesto. Puno je onih koji su željni autentične svirke, autorskih tekstova i izvrsnih aranžmana pohrlili na Kačićev trg kako bi upili dobre vibracije Ischariotzckyog na trećem koncertu u Makarskoj od osnivanja benda prije tri godine.

Frontmen Joško Klarić nam otkriva kako je u ovaj glazbeni projekt krenuo raspuštanjem benda ‘Pešes’ u kojem je svirao do tada. Inače, kipar po zanimanju, ostao je u umjetničkom svijetu, ali glazbenom, jer je shvatio da je to najbolji filter za emocije, pri tome tekstove piše na engleskom jeziku jer se tako najbolje izražava. U njegovom studiju ‘Konoba’ u Brelima tako nastaju mala glazbena čuda.

Koncert na Makarskom kulturnom ljetu Ischariotzcky je otvorio naslovnom pjesmom ‘Recavery’ istoimenog debitantskog albuma koji su promovirali koncem prošle godine u zagrebačkoj ‘Tvornici kulture’. Ljubav, egzistencija i brojne druge teme poveznica su pjesama u kojima uz bigbendovski instrumental do izražaja dolaze vokali Petre Šošić, Petre Klarić i Joška Klarića. U glazbi stavljaju naglasak na atmosferu što se izvrsno čulo u ‘Perfect sky’, ‘Nothing at all’, ‘So long’, ‘Recovery’.

Ischariotzcky svakim svojim nastupom potvrđuju da su željni glazbe i uistinu to čine na drugačiji, poseban način, ne želeći da ih se svrstava u bilo koju lagu.

Jasna Morović/Željko Kovačić